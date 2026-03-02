Slušaj vest

Voditelji Stefan Popović, Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, vodili su program sve tri večeri PZE 2026, a finala su organizovali spontani piknik na haubi automobila.

Ogladneli nakon višesatnog živog programa tokom kog se birao predstavnik Srbije na Evroviziji, voditelji su se spontano okupili i počastili se picom i sokom.

Stefan Popović, Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv ogladneli nakoon finala PZE 2026 Foto: Printscreen/ Instagram/ krisradenkovic

Prizor je zabeležio Stefan, a sve su objavili na Instagramu, te pokazali kako žive "kao sav normalan svet", iako su javne ličnosti. U opisu fotografije stoji "Afterparty".

Lavina predstavlja Srbiju na Evroviziji

Članovi benda Lavina su nakon pobede na Pesmi za Evroviziju 2026 sumirali utiske, te su u prvoj izjavi za medije istakli koliko su emotivno doživeli to što će predstavljati Srbiju na Evroviziji.

U galeriji pogledajte kako je grupa Lavina slavila pobedu na PZE 2026:

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina slavi pobedu na PZE 2026 u studiju Košutnjak Foto: Gordan Jović, RTS

- Jako smo emotivno dožievli ovo. Cela organizacija, ceo festival je emotivno i nerealno iskustvo za nas. I dalje nismo svesni šta se dogodilo, ali smo zahvalni svima. Meni je prvi put u Beču - rekao je frontmen benda, Luka Anđelković, a na pitanje kako će se navići na medijsku pažnju koja sledi, odgovorili su:

- Lako! Brzo se čovek navikne na sve što je dobro.

Na pitanje kako će proslaviti pobedu na PZE, rekli su:

Anketa Da li će se grupa Lavina plasirati u finale Evrovizije? Ne, od toga nema ništa 52.09% Da, imaju odličnu pesmu i dobar nastup 47.91%

- Nismo ovo planirali, definitivno će biti neke proslave, a treba nam sna. Idemo da pijemo vodu, da se tuširamo i da spavamo.

Ko su momci iz benda Lavina

Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl „This, too, will pass“.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup grupe Lavina na PZE 2026:

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Tokom dosadašnje karijere objavili su sledeće pesme:

Id (2022)

Myopic (2022)

In Your Absence (2024)

IRON WILL (2024)

This, too, will pass (2025) Nastavnik muzičkog

Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Gordan Jović, RTS

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.

Ljubav kao dodatna inspiracija

Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen. U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, a njihova romansa dodatno je zaintrigirala javnost. Mnogi komentarišu da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom, upečatljivim stilom i umetničkom slobodom koja ih izdvaja iz mase.

Video: Relja Popović odbio da bude u žiriju PZE 2026