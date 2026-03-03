Slušaj vest

Ptinceza od Velsa, Kejt Midlton, ljubazno je odbila molbu obožavatelja za autogramom tokom posete Pouisu u Velsu, gde je 26. februara stigla sa suprugom, princem Vilijamom. Time je izbjegla kršenje strogog kraljevskog protokola, piše E! Online.

U videu koji je objavio magazin Hello!, vidi se kako Kejt pozdravlja okupljene povodom proslave zajedništva uoči Dana Svetog Davida. Kada joj je jedan obožavatelj pružio olovku, princeza je taktično odbila njegov zahtev.

"Žao mi je, ne smem da se potpisujem", rekla mu je. "Ali rado ću se rukovati s vama."

Muškarac je prihvatio ponudu, a njihov srdačan stisak ruke pretvorio se u kratak zagrljaj, nakon čega je Kejt nastavila da pozdravlja ostale okupljene.

Princeza je ranije bila potpuno iskrena o razlogu odbijanja. Naime, članovima kraljevske porodice zabranjeno je davati autograme u javnosti zbog opasnosti od falsifikovanja njihovih potpisa.

U galeriji pogledajte prvo zajedničko pojavljivanje princa Vilijama i Kejt Midlton nakon hapšenja bivšeg princa Endrua:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam na dodeli BAFTA nagrada Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ovo pravilo spomenula je i 2022. godine, kada je na izložbi cveća u Čelsiju odbila da potpiše crteže koje je radila sa školarcima. "Zovem se Ketrin. Ne smem da napišem svoj potpis, to je jednostavno jedno od tih pravila", objasnila je tada deci.

Odstupanje od tradicije

Iako se drže protokola o potpisivanju, 44-godišnja Kejt i 43-godišnji Vilijam ne smatraju da se treba slepo pridržavati svake tradicije. Princ Vilijam je nedavno otkrio kako on i supruga planiraju da odgajaju svoju decu - princa Džordža (12), princezu Šarlot (10) i princa Luija (7) - na drugačiji način od prethodnih generacija.

Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

"Mislim da generacije pre nas, u vreme svetskih ratova, nisu mogle da razgovaraju o svojim emocijama", objasnio je 18. februara tokom gostovanja na BBC Radiju 1. "Videli su i proživeli neke zaista strašne stvari o kojima, koliko god pokušavali da razgovaraju, to nikome ne bi stvarno pomoglo. Zato su se kao generacija, verovatno nehotice, jednostavno zatvorili u sebe."

Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

"Moramo da prekinemo taj krug. Morate da razgovarate o svojim emocijama. Ne možete samo da ih potiskujete i pravite se da ne postoje", dodao je Vilijam.

Video: Kejt Midlton na paradi povodom rođendana kralja Čarlsa