Veruje se da je Karla Tajnara izgubila kontrolu nad motociklom dok je vozila ispred velikog kamiona u glavnom gradu Brazila. Istražitelji smatraju da je 25-godišnjakinja potom udarila u automobil, nakon čega je odbačena nazad na kolovoz.

Nakon toga ju je pregazio kamion koji se kretao neposredno iza nje.

Njen otac, Hose Karlos Andrade Nogueira, u utorak je prolazio tim putem kada je na asfaltu ugledao njeno beživotno telo.

Prema navodima lokalnog lista Correio Braziliense, penzionisani policajac je potom navodno oduzeo sebi život, pre nego što su policajci koji su stigli na lice mesta uspeli da intervenišu. Smrt oca i ćerke potvrđena je u utorak uveče objavom na Instagram.

Pokrenuta je istraga o saobraćajnoj nesreći, kao i o okolnostima smrti oboje.

Život koji je delila sa pratiocima

Karla je na Instagramu imala više od 55.000 pratilaca i bila je poznata po tome što je delila trenutke iz svakodnevnog života. Njene objave često su uključivale fotografije na motorima, iz teretane, kao i uspomene sa najbližima.

Na brojnim fotografijama mogla se videti u društvu ćerke i oca.

Mlada influenserka profesionalno je radila kao medicinska sestra, ali i kao komisioni prodavac u lokalnom salonu motocikala.

U avgustu prošle godine Karla je proslavila kupovinu stana za sebe i ćerku.

Tada je napisala emotivnu poruku:

„To je više od četiri zida i krova, to je dokaz da se snovi zaista ostvaruju kada ne odustanete od njih.“

Istakla je da njeni dugogodišnji pratioci znaju da put nije bio lak.

„Imala sam samo 17 godina i bebu od četiri meseca u naručju. Nisam imala mnogo, ali imala sam odlučnost i ogromnu želju da izgradim bolji život“, napisala je.

„Bilo je neprospavanih noći, teških dana i suza koje niko nije video. Ali bilo je i snage, istrajnosti i vere. I ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez mojih roditelja, njihova podrška i vera u mene dali su mi temelj koji mi je bio potreban da nastavim dalje i uspem.“

„Sada stojim ovde, držeći ključ još jedne prekretnice“, dodala je tada.

Poslednji oproštaj

Karla i njen otac sahranjeni su u Braziliji u sredu. Prema informacijama sa njenog Instagrama, porodica će u njenu čast organizovati motociklističku kolonu i bdjenje na lokalnom groblju.

U komentarima su se nizale poruke tuge i saučešća.

„Neka ti i tvoj otac budete u Božjem naručju, neka vam duše pronađu mir, a Duh Sveti uteši sve koji su vas voleli, posebno tvoju ćerku“, napisao je jedan pratilac.

„Nisam te poznavala, ali danas su moje molitve uz tebe“, dodao je drugi.

„Bože moj, kakva lepa žena! Neka Bog uteši njenu majku; u ovakvoj situaciji utehe nema“, glasio je još jedan komentar.

„Tako mlada! Vratila se u Gospodnji dom. Neka Bog uteši njenu porodicu i prijatelje“, napisala je treća osoba.