Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, u ponedeljak je ispisala istoriju predsedavajući sednicom "United Nations Security Council" u Njujorku, postavši prva supruga nekog svetskog lidera koja je preuzela tu prestižnu ulogu.

Sednica je održana u trenutku dok eskalira sukob na Bliskom istoku i dok se svet suočava sa novim krizama. Tema sastanka bila je izuzetno ozbiljna: "Deca, tehnologija i obrazovanje u sukobima".

Pažnju javnosti privukao i izgled prve dame

Uprkos važnosti teme i istorijskom presedanu, svetska javnost i mediji primetili su i jedan detalj koji je već dugo vizuelni zaštitni znak porodice Tramp - duboko bronzani, gotovo narandžasti ten prve dame, veoma sličan onome njenog supruga, američkog predsednika Donalda Trampa.

U galeriji pogledajte kako je izgledao ten Melanije Tramp:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp na sednici United Nations Security Council Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia, Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sama Melanija Tramp je u uvodnom obraćanju istakla da se sednica održava u "izazovnim vremenima", aludirajući na američko-izraelske napade na Iran koji su počeli neposredno pre sastanka. Dok je pozivala na zaštitu dece i očuvanje obrazovanja kao ključnog temelja trajnog mira, iz Tehran su stizale oštre reakcije.

Oštre kritike iz Irana

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Amir Saeid Iravani, nazvao je američko sazivanje sednice "duboko sramotnim i licemernim", s obzirom na to da se istovremeno izvode vazdušni udari. Uprkos napetoj geopolitičkoj situaciji, događaj je zamišljen kao vrhunac diplomatskog angažmana Melanije Tramp, koja je poslednjih godina intenzivirala svoj javni rad, posebno u oblasti zaštite dece pogođene ratom u Ukrajine.

Njen dolazak u sedište United Nations dočekao je generalni sekretar Antonio Gutjeres, a taj susret trebalo je da simbolizuje posvećenost Sjedinjenih Američkih Država radu Saveta bezbednosti, uprkos ranijim kritikama i finansijskim rezovima koje je sprovodila administracija njenog supruga.

Ten koji je ponovo postao tema komentara

Ipak, kamere i fotoaparati u sali Saveta bezbednosti zabeležili su detalj o kojem se godinama govori u modnim i političkim krugovima. Pod jakim reflektorima,ten Melanije Tramp delovao je izrazito preplanulo, uz vidljiv sloj bronzera koji je njenoj koži davao karakterističan narandžasti podton.

Melanija Tramp na sednici United Nations Security Council Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Sličnost sa izgledom Donalda Trampa, čiji je ten godinama predmet komentara još od dana rijaliti emisije The Apprentice, ponovo je bila očigledna.

Slične estetske odluke i ranije privlačile pažnju

Ovo nije prvi put da javnost primećuje sličnost u njihovim estetskim izborima. Tokom državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu u septembru 2025. godine, komentatori su isticali da su i predsednik i prva dama imali "teške slojeve" šminke. To je podstaklo spekulacije da koriste iste ili vrlo slične kozmetičke proizvode. Dok je poznato da Donald Tramp često sam nanosi puder i bronzer pre javnih nastupa, Melanijin izgled najčešće je rezultat rada profesionalnih šminkera.

Njena dugogodišnja šminkerka Nikol Brajl ranije je govorila da za prvu damu koristi proizvode luksuznih brendova poput Estée Lauder. Ipak, pod jakim reflektorima rezultat ponekad ostavlja utisak takozvanog "cakey" efekta ili efekta maske, gde tamni bronzer stvara snažan kontrast sa prirodnom bojom kože na vratu.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Fenomen "republikanske šminke" ili "Mar-a-Lago lica"

Stručnjaci za stil i politički analitičari ovaj izgled smeštaju u širi fenomen koji se naziva "republikanska šminka" ili "Mar-a-Lago lice". Ovaj termin opisuje estetski trend koji je popularan u američkim konzervativnim krugovima, a karakteriše ga naglašena upotreba šminke: teška podloga, jak bronzer ili sprej za samotamnjenje, veštačke trepavice, naglašene obrve i tamni "smoky eyes". Takav stil, koji se značajno razlikuje od trenutno popularnog prirodnog izgleda, postao je svojevrsni statusni simbol u krugu oko Donalda Trampa, jer, prema analitičarima, simbolizuje bogatstvo, privilegiju i političku lojalnost.

Estetika kao deo političkog identiteta

Analitičari smatraju da ponavljanje ovakve, gotovo uniformisane estetike pomaže u jačanju osećaja pripadnosti grupi i projektovanju zajedničkih vrednosti. Profesorka En Higonet sa "Barnard" koledža ide i korak dalje u tumačenju tog fenomena. Prema njenom mišljenju, takav izgled može se posmatrati kao "znak fizičke podređenosti Donaldu Trampu", jer naglašava tradicionalne, preterano izražene ženstvene i muževne crte.

U tom kontekstu, prepoznatljiv narandžasti ten prve dame može se tumačiti ne samo kao lični estetski izbor, već i kao deo šireg vizuelnog identiteta političkog pokreta Make America Great Again (MAGA).

