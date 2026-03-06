Slušaj vest

Melanija Tramp od januara prošle godine ponovo ima ulogu prve dame Sjedinjenih Američkih Država, pošto je njen suprug Donald Tramp započeo drugi predsednički mandat. Njih dvoje danas važe za jedan od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih parova na globalnoj političkoj sceni. Ipak, pre nego što su postali deo vrha svetske politike, bili su poznati prvenstveno kao izuzetno bogat i medijski eksponiran par koji nije krio raskoš svog načina života.

Donald Tramp je oduvek bio sklon upadljivom prikazivanju luksuza i glamura. Stil života koji je promovisao u javnosti bio je upravo onakav kakav je i živeo - raskošan i demonstrativan. Upravo takvu sliku oslikava i fotografija iz 2006. godine na kojoj se vidi privatni avion, luksuzni sportski automobil i njih dvoje - bogati američki biznismen i atraktivna Slovenka.

Fotografija Eni Libovic koja je obišla svet

Snimak je napravila slavna fotografkinja Eni Libovic, poznata po portretima brojnih uticajnih ličnosti, među kojima je i britanska kraljica Elizabeta Druga. Donald i Melanija Tramp pozirali su pred njenim objektivom pre dve decenije, u trenutku kada je buduća prva dama Amerike bila u sedmom mesecu trudnoće.

Njihov sin Baron Tramp rođen je 20. marta 2006. godine, nedugo nakon što je ova fotografija nastala. Fotografija nosi naslov "Zlatna devojka", a Melanija Tramp na njoj nosi zlatni bikini. Njeno fotografisanje u trudnoći izdvojilo se kao nešto potpuno drugačije u odnosu na dotadašnje javne prikaze trudnica među poznatima.

Trend fotografisanja trudnica bez odeće ili sa minimalnom garderobom započela je devedesetih godina glumica Demi Mur, nakon čega su mnoge slavne žene prihvatile sličan koncept. Međutim, bivša slovenačka manekenka podigla je taj stil na još viši nivo, dok je Eni Libovic uspela da čitav trenutak zabeleži na način koji je postao prepoznatljiv i upečatljiv.

"Postala je jako, jako velika - na svim pravim mestima"

Fotografija je objavljena u magazinu Vog, u periodu kada glavna urednica Ana Vintur nije bila u otvorenom sukobu sa porodicom Tramp. U to vreme Trampovi su redovno dobijali pozivnice za prestižnu Met Galu u Njujorku. Situacija se promenila kada je Donald Tramp ušao u politiku. Nakon toga, Ana Vintur ih je trajno uklonila sa liste gostiju ovog događaja, a jasno je stavila do znanja da ih više ne želi ni na stranicama čuvenog modnog časopisa.

Poznato je da Ana Vintur javno podržava Demokratsku partiju u Sjedinjenim Državama i često kritikuje Donalda Trampa, koji pripada Republikanskoj partiji. Zanimljivo je da je Melanija Tramp ostala jedina prva dama SAD koja nikada nije krasila naslovnu stranu Voga, iako mnogi smatraju da ima status modne ikone. U međuvremenu, Melanija Tramp izazvala je i novu međunarodnu pažnju kada je nedavno povukla potez koji je u političkim krugovima izazvao burne reakcije, posebno među iranskim zvaničnicima.

Simbol raskoši iz vremena pre politike

Pre nego što su političke okolnosti promenile njihov javni imidž, Donald i Melanija Tramp otvoreno su promovisali luksuz i glamur. Takav način predstavljanja za neke je bio preteran ili neukusan, dok su ga drugi doživljavali kao oličenje uspeha i savršenog života.

Fotografija iz 2006. godine kasnije je uvrštena i u knjigu Eni Libovic "Annie Leibovitz Portraits 2005–2016", objavljenu 2017. godine. Na slici se vidi i luksuzni Mercedes u kojem sedi Donald Tramp, a procenjuje se da je automobil tada vredeo oko 600.000 dolara. Kasnije je američki predsednik taj automobil poklonio.

U recenziji koju je objavio Njujork Tajms navedeno je: "Slika prikazuje Trampa kao ponosnog vlasnika otmenog automobila, privatnog mlaznjaka, muškarca koji ima predivnu mladu ženu koja je trudna. Melanija Tramp ima tek nešto odeće uz zlatni bikini, stoji na stepenicama koje vode do donjeg dela aviona, koji dominira slikom poput ogromnog muško-ženskog simbola plodnosti".

I Donald Tramp i Eni Libovic smatrali su da bi trudnički stomak Melanije Tramp trebalo jasno da se vidi na fotografiji. Nekoliko meseci pre nastanka te fotografije Donald Tramp govorio je o trudnoći svoje supruge u emisiji Hauarda Sterna, rekavši:

"Mislim da je stvarno postala čudovište - na svim pravim mestima. Mislim na čudovište na najpozitivniji način. Postala je jako, jako velika - na svim pravim mestima".

Fotografije iz "ranog perioda" Trampovih

Među starijim fotografijama ovog para nalazi se i ona na kojoj Melanija leži na klaviru dok Donald Tramp sedi za instrumentom. Ta fotografija nastala je u Trampovoj kuli na Menhetnu pre nekoliko decenija i često se navodi kao primer njihovog ranog javnog imidža.

U galeriji pogledajte fotografije sa venčanja Donalda i Melanije Tramp:

1/10 Vidi galeriju Donald i Melanija Tramp na svoje venčanje potrošili su milion dolara Foto: Printscreen/YouTube/Beyondluxury5

Na svetskoj sceni Donald i Melanija Tramp gradili su reputaciju izuzetno bogatog para koji se nije ustručavao da pokaže luksuz u kojem živi. Međutim, pre otprilike deset godina počeli su postepeno da menjaju način na koji se predstavljaju javnosti, prvenstveno zbog Trampove političke karijere.

Podsetimo, Donald i Melanija Tramp venčali su se 2005. godine. Donald Tramp je prvi put bio predsednik Sjedinjenih Američkih Država od 2017. do 2021. godine.

Kontroverze koje su pratile taj period

Godina u kojoj je nastala čuvena fotografija bila je za Donalda Trampa burna i u privatnom životu. Tada je imao aferu sa Stormi Denijels, a čitav slučaj godinama kasnije završio je na sudu i ponovo dospeo u centar pažnje javnosti 2024. godine.

Danas, sa vremenske distance, fotografija iz Voga mnogima deluje kao simbol epohe kada su Donald i Melanija Tramp bili prvenstveno medijski poznati bogataši, mnogo pre nego što su postali centralne figure američke i svetske politike.

Pogledajte video: Trka za prvu damu Amerike