Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga budućeg kralja Velike Britanije princa Vilijama, odavno se vratila kraljevskim dužnostima nakon teškog perioda i hemioterapije, pa je sada često viđamo u njenim uobičajenim aktivnostima.

Juče je tako Kejt posetila Lester, gde se je obišla organizaciju The Aakash Odedra Company, koja svake nedelje organizuje plesne programe u kojima učestvuje oko hiljadu ljudi.

Kejt Midlton Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Princeza je u jednom momentu zaplesala u bolivudskom stilu, budući da se ove nedelje obeležava Holi, indijski festival boja, ljubavi i proleća, a morala je, kao i okupljeni plesači, da skine cipele.

Kao i sve što princeza od Velsa uradi, i ovo je privuklo mnogo pažnje na društvenim mrežama, a Iksom su se odmah proširile fotografije stopala Kejt Midlton u krupnom planu. Mnogima je to bio povod za negativne komentare, pa se može pročitati da princezi očajnički treba – pedikir.

Stopala Kejt Midlton Foto: James Whatling / Sipa Press / Profimedia

"Kejt Midlton, buduća kraljica Engleske, ima stopala kao kokoška", "I pored svih tih para, nije joj palo na pamet da sredi čukljeve?", "Je li ovo veštačka inteligencija? Kako jedna princeza može da ima ovakva stopala?", "Mogla je makar da skrati nokte", "Toliko ljudi se bavi njenim izgledom, a niko nije pomislio da joj sredi stopala"... neke su od reakcija.

S druge strane, obožavaoci britanske kraljevske porodice ističu da ove fotografije pokazuju da princeza od Velsa još uvek nosi najlonske čarape, iako se spekulisalo da ih je izbacila iz garderobera nakon smrti kraljice Elizabete, kojoj je ovo bilo važno pravilo oblačenja.

