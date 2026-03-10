Slušaj vest

Možda su i vama društvene mreže poslednjih dana prepune videa iz nove američke serije "Love Story", koja prati vezu između sina bivšeg američkog predsednika, Džona F. Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset, ali dok svi komentarišu mlade nadarene glumce koji izuzetno liče na slavni par, priliku za komentarisanje odnosa sa zavodnikom iskoristile su i njegove bivše devojke.

Naime, pre nego što je mladi Kenedi upoznao svoju Kerolin, bio je jedan od najpoželjnijih neženja na američkoj sceni, a u vezu s njim ušle su i glumice poput Sare Džesike Parker i Bruk Šilds. Iako zapravo nisu bili zajedno, Šilds se već nekoliko puta javno oglasila oko jednog strastvenog poljupca koji su imala, a sada, po izlasku serije, dala je još jedan komentar.

Ona je sa svojom ćerkom Rouan Henči snimila TikTok video u kom pevaju stihove pesme "Boom Clap" od Charli XCX, dok na objavi opisuje njegove veštine ljubljenja. Prvo vidimo Rouan, koja peva stihove, a ispod koje piše: "Pitam se da li se Džon Kenedi Mlađi dobro ljubio", a onda kamera pokaže na slavnu glumicu koja kaže: "Bio je jedan od najboljih." 22-godišnja ćerka dodala je u opis: "Ali ne zaboravite... nikada se nisu zabavljali."

U galeriji pogledajte fotografije Bruk Šilds:

1/5 Vidi galeriju Bruk Šilds Foto: Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen, Profimedia

Obožavatelji su u komentarima bili oduševljeni objavom. "Ovo je pravo novinarstvo", "Kako si je sama ubedila da ovo snimi?", "Ti si stvarno rekla: Idem da pitam direktan izvor", "Sara Džesika Parker je rekla isto", "Zapamtite... ne morate da se zabavljate da biste se poljubili..." pisali su ispod videa.

60-godišnja glumica ranije je komentarisala vezu sa sinom bivšeg predsednika, koji je poginuo u avionskoj nesreći 1999. godine zajedno sa svojom suprugom Kerolin i njenom sestrom Loren Beset. S glumicom je kratko bio povezivan još 1980-ih, na vrhuncu njene slave. Ona je pre nekoliko godina rekla kako su otišli na jedan "pravi" skijaški dejt u Aspenu u Koloradu.

U galeriji pogledajte kako je Bruk Šilds izgledala u mladosti:

1/8 Vidi galeriju Bruk Šilds u mladosti važila je za jednu od najlepših u Holivudu Foto: TREVOR SAMSON / AFP / Profimedia, Profimedia

Šilds je podelila da se, nakon što je imala "najbolji poljubac koji je ikada doživela u životu" od advokata i urednika magazina "George", "zaledila" pri pomisli na seks s njim. "Pomislila sam: ‘O, Bože, zaljubljuješ se i ako spavaš s njim, možda više neće razgovarati s tobom. Nisam igrala igru, stvarno sam se bojala da ću biti jako povređena. Jer da sam spavala s njim, dala bih mu ceo svoj svemir, svoje srce, sve svoje‘", rekla je.

U galeriji pogledajte fotografije Džona Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset:

1/7 Vidi galeriju Džon Kenedi Mlađi i Kerolin Beset Foto: William Regan / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Otkrila je da je bila "ludo zaljubljena u njega od svoje treće godine". "Moja mama, [Teri Šilds], govorila bi: ‘To je dečko za kog ćeš se udati‘", tvrdila je. Rekla je da je odbila da ima seks s njim jer ga je "previše volela". Ipak, tvrdila je da je on tada pokazao svoje pravo lice: "Nije me pogledao i nije razgovarao sa mnom. S jedne strane, rekla sam: ‘S*anje.‘ S druge strane, rekla sam: ‘Oh, hvala Bogu, jer možda i dalje ne bi razgovarao s tobom‘ da smo spavali zajedno."

U njegovoj biografiji iz 2024. opisala ga je: "Imao je ukus... usana poput jastuka. Vrlo slatko... Usne su bile jednostavno smešne. Samo pune, predivne – tako jestive."

Video: Kako izgleda trening Bruk Šilds