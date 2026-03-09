Slušaj vest

Od dana osnivanja modne kuće Schiaparelli, davne 1927. godine, prestižni brend nudi nesvakidašnje, često šokantne odevne komade inspirisane nadrealizmom, pa su ekscentrični dres-kod ispoštovale i "sfinga" cipele, koje su prošetale aktuelnom pariskom Nedeljom mode kao deo kolekcije za narednu jesen i zimu. No, ovog puta reakcije su podeljene...

Otkako je 2019. preuzeo kreativno kormilo, Danijel Rouzberi je Schiaparelli izgradio kao brod koji plovi između umetnosti, mode, forme i fantazije, poštujući vizuelne kodove i provokativni duh osnivačice brenda. Svim tim elementima odiše i kolekcija za jesen/zimu 2026, upravo predstavljena na Nedelji mode u Parizu, a osim sjajnih odevnih komada, publici su dah oduzele i – cipele. Neke u pozitivnom, neke u negativnom smislu.

Silvana predstavila svoju viziju budućnosti brenda

Pre nekoliko meseci, u Schiaparelli riznicu dospele su "Bird Pumps": cipele, sandale i papuče sa figurama ptica, a ovog puta na vrhovima nekih našli su se još luđi (ili bizarniji?) detalji – mačje glave. Razjapljene čeljusti, očnjaci, krzno, sve je tu. Toliko je realistično, da su mnogi pomislili da su u pitanju preparirani delovi pravih životinja.

Kada su došli sebi nakon prvobitnog šoka, mnogi su na društvenim mrežama izrazili negodovanje, naročito ljubitelji mačaka. "Ovo je tako pogrešno u svakom smislu", "Koliko je mačaka stradalo?", "Fuj!", "Zašto, zaboga?", "Zastrašujuće", "Način na koji te 'odsečene' glave udaraju o pod pri svakom koraku i vrišteća usta – obožavam Schiaparelli, ali ovo je baš okrutno"...

Iako je bio i drugačijih reakcija, negativne komentare koji prate neobične "mačje cipele" nemoguće je izbrojati, a opšti zaključak onih kojima se ne dopadaju glasio bi, blago rečeno, da je čuvena kuća ovog puta preterala.

Naravno, ne treba smetnuti s uma avangardni pristup na koji se Schiaparelli oslanja od prvog dana, na autentični couture dizajn i nadrealističku estetiku koja već sto godina neumoljivo pomera granice, ali i na često šokantne detalje koji definišu vizuelni identitet i ciljano ostavljaju modni svet u šoku. I ne samo modni.

(Kurir.rs/Žena.rs)

VIDEO: Miladin je oživeo stari zanat: