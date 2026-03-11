Slušaj vest

Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton ovih dana su se pojavili na svečanoj misi povodom obeležavanja Dana Commonwealtha u londonskoj Vestminsterskoj opatiji, ali njihov dolazak nije prošao bez neprijatnih scena. Dočekali su ih snažni zvižduci i povici demonstranata protiv monarhije.

Atmosfera je bila prilično neprijatna, a princ i princeza su se trudili da ostanu smireni i fokusirani na događaj. Vilijam je za tu priliku izabrao elegantno tamnoplavo odelo, a i Kejt je bila usklađena s njim pa je odabrala plavu kaput-haljinu. Delovali su skladno, ali okupljeni su primetili da im je bilo neprijatno zbog uzvika.

Kejt i Vilijam Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Demonstranti su nosili transparente s porukom „Šta krijete?“, čime su jasno aludirali na sve glasnija pitanja koja se postavljaju britanskoj kraljevskoj porodici nakon najnovijih kontroverzi vezanih za kraljevog brata princa Endrua. Otkako mu je krajem 2025. kralj Čarls oduzeo titulu princa i oslovljavanje „Njegovo Kraljevsko Visočanstvo“, i to zato što je godinama narušavao ugled cele monarhije, Endru je doživeo niz poraza. Početkom februara je, nakon novih otkrića u slučaju osuđenog pedofila Džefrija Epstina, s kojim je bio blizak prijatelj, morao da napusti luksuznu kraljevsku rezidenciju u Vindzoru.

Demonstranti Foto: Vuk Valcic / Zuma Press / Profimedia

Samo nekoliko dana kasnije, 19. februara, Endru je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, a dokumenti koji su se pojavili u javnosti dodatno su rasplamsali raspravu. Prema navodima američkih vlasti, tokom mandata britanskog trgovinskog izaslanika navodno je prosleđivao osetljiva vladina dokumenta i komercijalne informacije Epstinu, a zbog tih optužbi je i uhapšen.

Stoga i ne čudi što su se demonstranti okomili na članove britanske kraljevske porodice jer smatraju da su neke stvari ipak znali kada su odlučili da oduzmu titulu princa princu Endruu i udalje ga iz javnog života kraljevske porodice, i to pre nego što su svi detalji slučaja postali poznati javnosti. Naravno, većina smatra da su unutar palate postojale informacije koje su se znale decenijama, ali su štitili Endrua zbog njegovog položaja.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na društvenim mrežama u međuvremenu kruže oštri komentari na račun monarhije, a neki korisnici tvrde da je deo javnosti tek sada počeo da preispituje njenu ulogu.

„Bilo je i vreme. Kakva ‘kraljevska’ porodica. Šta je tačno kraljevsko kod njih?“, „Ljudi se bude“, „Napokon su shvatili“, „Misliš cela porodica koja živi na račun naroda?“, „Upravo ste gledali kako izgleda kraj monarhije“, pisali su.

