Manekenka Adrijana Lima (44) boravi u Parizu zbog Nedelje mode. Prikazala je na Instagramu da se odmarala u spa centru i tako uspešno odmorila od džet lega, pa se i fotografisala bez trunke šminke.

Modna zvezda je tokom treće trudnoće dobila određeni višak kilograma, zbog čega je, nažalost, bila izložena neumesnim kritikama, koje nisu prestale ni nakon njenog porođaja. Podsetimo, Adrijana Lima i njen suprug Andre Lemer dobili su u avgustu 2022. sina Sajana. Slavna Brazila iz braka sa Markom Jarićem ima ćerke Sijenu i Valentinu, dok je njen muž dobio dvoje dece u prethodnom braku.

Adrijana Lima bez šminke i filtera Foto: Printscreen/Instagram/adrianalima

Pričalo se da je "izbotoksirana" i da je višak kilograma "to dodatno naglasio". Takve opaske pratile su je mesecima nakon rođenja sina, a ona je odgovorila da je njeno lice - lice jedne umorne mame pa ironično poručila: "Hvala što brinete".

Pogledajte u galeriji kako je Adrijana Lima izgledala pre gubitka kilograma:

1/9 Vidi galeriju Adrijana Lima pre gubitka kilograma Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia, Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Lima nije žurila da se ekspresno vrati na predporođajnu kilažu. Pratila je ritam svog tela, ali nije odustala od treniranja koje je njena višegodišnja rutina. Kako vidimo, vežbanju se posvetila i u Parizu.

A čak i kada je skinula 20 kilograma, zamerali su joj kako izgleda. Kako je ta transformacija dovela do toga da manekenka izgleda izrazito mladoliko, spekulisalo se da je imala plastične korekcije.

Pogledajte u galeriji još fotograsfija Adrijane Lime bez šminke:

1/4 Vidi galeriju Adrijana Lima bez šminke Foto: John SPENCER / Sipa Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Lima je izjaivla da je teško podnela treću trudnoću i da se to i te kako odrazilo na njen izgled. A kada se 2024. vratila na pistu, posle šest godina pauze, na modnom šouu Victoria's Secret u Parizu, poručila je da je to učinila zbog svoje dece kako bi im pokazala da se može doći do cilja, uprkos zlonamernim komentarima.

