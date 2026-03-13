Slušaj vest

Kada je, na opšte oduševljenje, Kejt Mos (52) zatvorila reviju kuće Gucci na nedavnoj Nedelji mode u Milanu, više se pričalo o senzualnoj šetnji čuvene "penzionerke" nego o debitantskoj kolekciji novog kreativnog direktora Demne Gvasalije. Nekoliko dana ranije, u Njujorku, šou je ukrala Kristi Tarlington (57), koja je uveličala spektakl Majkla Korsa, posebno važan jer je slavni dizajner proslavljao 45 godina rada, i hol čuvene Metropoliten Opere na trenutak pretvorila u mesto iz bajke.

Kristi Tarlington Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Kalvin Klajn je angažovao divu grandž ere, Ginever van Sinus (50), koja je devedesetih bila jedno od zatštno lice legendarnog američkog brenda, italijanska manekenka Stefani Kavali, takođe pedesetogodišnjakinja, otvorila je reviju imperije Chanel po striktnoj želji Metjua Blazija, a gosti šoua u organizaciji kuće Givenchy i Sare Barton duboko su uzdahnuli kada su na pisti ugledali zanosnu Evu Hercigovu (53). Naomi Kembel ne moramo ni da pominjemo, ona nikad nije ni odlazila penziju, niti ima nameru.

Eva Hercigova Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom proteklog meseca mode, prijatna iznenađenja priredila su i dobra poznata imena koja su odavno zašla u sedmu deceniju života, čisto da glavnom jelu daju onaj poseban začin. Marketing? Hm... Evidentno je da poslednjih godina industrija prolazi kroz duboku transformaciju, pomerajući pogled ka inkluzivnijem pejzažu. Ova seizmička pomeranja, kao što vidimo, nisu samo prolazni trend. Kao da se tradicionalne norme i percepcija lepote direktno suprotstavljaju teroru večne mladosti, što je, složićete se, za svaku pohvalu.

Tu je i globalna pomama, da ne kažemo potreba, za svim elementima života koji sadrže prefiks "retro". Opšta retromanija vratila je novo interesovanje za staru gardu, a setite se samo kakvu je euforiju 2023. godine izazvao revival supermodela koji su ponovili kultnu naslovnu stranu "Voga" iz januara 1990. uz mini dokumentarnu seriju o nastanku (i opstanku) elitnog odreda "glamazonki" kakav se više nikad nije ponovio, niti će.

Stefani Kafali Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako Sindi, Linda i ostale članice "kompanije bez roka trajanja" odavno ne šetaju pistama, i tek tu i tamo snime poneki editorijal, njihov status ikona, gracija i božanstava savršeno se uklapa u aktuelne modne pokrete, u vintidž (r)evoluciju i priču o inkluzivnosti i raznolikosti kroz koju dizajneri, brendovi i stilisti komuniciraju sa svim potrošačima bez obzira na godine, oblik figure i društveni status, a ne samo sa mlađom klijentelom čije telesne mere odgovaraju njihovim odevnim komadima.

An Duong Foto: Jonas Gustavsson / Sipa USA / Profimedia

"Stariji modeli odeći daju potpuno drugačije dimenzije. Iza njih je ogromno iskustvo, imaju život, videle su svet", objasnio je Metju Blazi, koji će nastaviti da za Chanel angažuje dame u godinama, svestan kako trenutno funkcionišu zakoni tržišta, ali i činjenice da piste treba da budu platforme za slavljenje različitosti, sa modelima ne samo drugačijih etničkih grupa i veličina (bliskim "običnom svetu"), već i životnih doba.

Još ako to bude neko zvučno ime koje je ostavilo traga u istoriji mode i šou-biznisa uopšte, eto dobitne kombinacije. A minule revije pokazale su da bi to mogla da postane tradicija.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Naomi