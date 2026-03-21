Blejk Filder Sivil, bivši suprug Ejmi Vajnhaus, dao je prvi veliki intervju nakon njene smrti, u kom se zakleo da će "preuzeti kontrolu nad svojom pričom".

Blejk i Ejmi u braku su bili od 2007. do 2009. godine, a on je prethodno priznao da je pevačicu prvi put upoznao s heroinom.Mnogi obožavatelji ga već godinama krive za njen pad u svet droge i alkohola pre prerane smrti 2011. godine, kada je imala samo 27 godina. Međutim, Filder Sivil sada kaže da nije sve kako se čini, te je odlučan da napokon podeli svoju stranu priče vezanu za njihovu burnu vezu.

U novoj epizodi podkasta "We Need To Talk" Blejk je seo s voditeljem Polom Bransonom, pokazujući pritom nove tetovaže na licu i vratu. Na levoj strani lica pokazao je bodež, a na vratu dva precrtana pištolja, uz mnoge druge koje nije imao tokom svog poslednjeg intervjua 2024. godine.

"Došao je trenutak kada moram malo da preuzmem kontrolu nad svojom pričom. Voleo bih da ljudi vide ko sam. Ništa više od toga, samo želim da budem iskren. Nisam nužno bio tačno predstavljen", poručio je on, između ostalog.

U intervjuu je Blejk govorio i o svom sadašnjem odnosu prema drogama, detinjstvu i tinejdžerskim godinama i početku ljubavne priče s Ejmi, zajedničkoj zavisnosti i konačnom rastanku.

Razgovor u podkastu dolazi nakon što je Daily Mail prošlog meseca objavio da Blejk živi u garsonjeri prekrivenoj grafitima i da je toliko odvojen od svoje porodice da "možda ni ne zna da je majka njegove dvoje dece mrtva", nakon iznenadne smrti njegove bivše partnerke Sare Aspin. Sara, koja je nekad bila u ljubavnom trouglu s Ejmi i Blejkom, pronađena je mrtva u svojoj kućiu Lidsu prošlog meseca.

Sara i Blejk upoznali su se tokom rehabilitacije 2009. godine, dok je on svoju burnu vezu s Vajnhaus nastavio do 2010. godine. Blejk i Sara su 2011. dobili sina Džeka, a 2013. ćerku Lolu-Rouz. Međutim, oba deteta su kasnije usvojena, a par se navodno rastao 2018. godine.

Aspin, koja se navodno borila sa zavisnošću, pronađena je nakon što je policija pozvana zbog zabrinutosti za bezbednost. Bolničari su joj pružili prvu pomoć na mestu događaja, ali je ubrzo proglašena mrtvom. Muškarac koji je u tom trenutku bio s njom uhapšen je zbog prekršaja koji nije povezan s njenom smrću.

Smrti Ejmi i Sare nisu jedine tragedije koje je Blejk doživeo. U aprilu 2021. godine njegov mlađi brat Fredi je umro od predoziranja heroinom nakon što je pobegao iz ustanove za mentalno zdravlje. Blejk se takođe godinama borio sa zavisnošću, a 2012. godine navodno se predozirao nakon što je pronašao poruke koje mu je poslala Ejmi, kratko pre njene smrti.

Filder i Vajnhaus vezu su započeli 2005. godine, a ona je svoje hitove "You Know I‘m No Good" i "Back To Black" posvetila njihovoj turbulentnoj vezi i braku. Njena smrt je Blejku veoma teško pala, što je jednom prilikom otkrila upravo Sara.

Ona je 2011. godine rekla da je posetila Fildera u zatvoru, gde je služio kaznu zbog provale u poslovni prostor. "Skrhan je i razoren. Jednostavno ne može da prihvati da je mrtva i da je više nikada neće videti. Nazvao me u subotu nakon što su mu u zatvoru rekli da je umrla. Nisam mogla da ga utešim. Bio je u potpunom šoku. Blejk je otac našem sinu. Ali videla sam njega i EJmi zajedno i znam da su iskreno bili zaljubljeni i da su bili srodne duše. Uvek ga je volela i on je uvek voleo nju - ali to nikada nije moglo da funkcioniše. U osnovi, nisu mogli da žive jedno s drugim, a nisu mogli da žive ni jedno bez drugog. Teško mi je da znam da ju je još uvek voleo, ali razumem njegova osećanja", ispričala je ona.

