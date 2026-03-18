Vilijam i Kejt Midlton, princ i princeza od Velsa, u aprilu slave 15. godišnjicu braka, dok su zajedno više od dve decenije, ali izgleda da još uvek mogu da se iznenade stvarima koje ne znaju jedno o drugom. Iako je najnovija pomalo iznenađujuća i za njihove fanove...

Kraljevski par je prošle nedelje imao uzbudljiv četvrtak, kad su za nekoliko sati obavili više kraljevskih dužnosti u Londonu, a između ostalog su svratili na pijacu Borou. Tamo su se sastali s vlasnicima malih preduzeća, a princeza od Velsa se na štandu Change Please okušala kao barista.

Kejt je odlučila da skuva kapućino i iznenadi supruga, ali se ispostavilo da – ne zna kakvu kafu on pije.

Princeza se svojski potrudila da poštuje sve korake i napravi ukusnu kafu, sve vreme ćaskajući sa zaposlenima o postupku, a potom rekla suprugu:

– Vilijame, skuvala sam ti kafu.

Nakon što su se svi raznežilli i slatko nasmejali, princ od Velsa ju je pitao je li bez kofeina, a ona se brzo snašla i kroz osmeh odgovorila:

– Ne, bez kofeina, znam.

Kejt Midlton je potom spustila kafu i nastavila dalje kao da se ništa nije desilo, a princ Vilijam, koliko je poznato, nije popio njeno malo iznenađenje. On je prokomentarisao da piće koje je pripremila njegova supruga izgleda "dovoljno lepo da može da se prodaje".

Poznato je da princ Vilijam izbegava kofein

Budući kralj Engleske je ranije pričao u jedno podkastu da više ne pije kafu s kofeinom.

– Ako popijem kafu, potpuno pošašavim. Ima previše kofeina, a kofein me, zapravo, prilično uznemiri. Ako preteram s kofeinom, definitivno to osećam tokom dana – izjavio je princ.

Da li Kejt nije stigla da pogleda ovaj podkast i koliko često pije kafu ili razgovara sa suprugom, pitaju se obožavaoci britanske kraljevske porodice...

"Kako je moguće da ne zna tako nešto o mužu?", "Snašla se brzo, ali je kafa očigledno bila za njega", "Da li se ovo dvoje ljudi viđaju kad nema kamera oko njih?"... neki su od komentara na Iksu.

