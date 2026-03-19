Čuveni Čak Noris hitno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja i sada se nalazi u bolnici na Havajima.

Incident se desio u poslednja 24 sata na ostrvu Kauai, pa je glumac morao da potraži lekarsku pomoć.

Detalji o toj vanrednoj situaciji su i dalje misterija, ali ljudi bliski Čaku Norisu kažu da je uprkos svemu dobro raspložen, čak i da nalazi vreme i volju za šalu, piše TMZ, prenosi Telegraf.

Sve se dešavalo brzo jer je Čak Noris juče trenirao na ovom ostrvu. Čuveni glumac čuo se telefonom sa prijateljem nakon što je završio u bolnici, pa je upravo on otkrio da slavni Čak Noris ni u takvoj situaciji ne gubi smisao za humor.

Slavni glumac je nedavno proslavio 86. rođendan, što je na Instagramu obeležio snimkom sa sparing treninga.

