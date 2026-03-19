Čuveni Čak Noris hitno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja i sada se nalazi u bolnici na Havajima.

Incident se desio u poslednja 24 sata na ostrvu Kauai, pa je glumac morao da potraži lekarsku pomoć.

Detalji o toj vanrednoj situaciji su i dalje misterija, ali ljudi bliski Čaku Norisu kažu da je uprkos svemu dobro raspložen, čak i da nalazi vreme i volju za šalu, piše TMZ, prenosi Telegraf.

Čak Noris Foto: Profimedia

Sve se dešavalo brzo jer je Čak Noris juče trenirao na ovom ostrvu. Čuveni glumac čuo se telefonom sa prijateljem nakon što je završio u bolnici, pa je upravo on otkrio da slavni Čak Noris ni u takvoj situaciji ne gubi smisao za humor.

Slavni glumac je nedavno proslavio 86. rođendan, što je na Instagramu obeležio snimkom sa sparing treninga.

