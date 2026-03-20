Megan Markl i princ Hari oštro su reagovali na tvrdnje iz nove knjige britanskog autora Toma Bauera o odnosima unutar kraljevske porodice, poručivši da je "odavno prešao granicu između kritike i opsesije". Par tvrdi da autor iznosi neutemeljene teorije o ljudima koje nikada nije upoznao.

Reč je o knjizi "Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family", koja je upravo objavljena i u kojoj Bauer iznosi niz tvrdnji o odnosima između vojvode i vojvotkinje od Saseksa i ostatka britanske kraljevske porodice.

U jednom delu knjige navodi se da je pokojna kraljica Elizabeta II navodno jednom prijatelju rekla kako je Megan "ispirala mozak" svom suprugu. Portparol princa Harija i Megan Markl reagovao je zvaničnom izjavom u kojoj je poručio da je autor svojim komentarima "prešao granicu".

Megan i Princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pomahnitala teorija zavere

"Komentari gospodina Bauera odavno su prešli granicu od kritike do opsesije", stoji u izjavi. Dodaje se i da je autor u javnosti iznosio vrlo oštre tvrdnje o Saseksima.

"Reč je o osobi koja je javno izjavila: 'Monarhija zapravo zavisi od toga da se Saseksi izbrišu iz našeg javnog života', a takav rečnik govori sam za sebe."

U nastavku izjave se navodi: "Izgradio je karijeru konstruišući sve složenije teorije o ljudima koje ne poznaje i koje nikada nije upoznao. Oni koje zanimaju činjenice potražiće ih na drugom mestu, oni koji traže pomahnitalu teoriju zavere i melodramu tačno znaju gde ih mogu pronaći."

Strah od Vilijama

U delovima knjige Bauer piše i o reakciji princa Harija na skandal oko princa Endrua. "Neočekivano i nezamislivo poniženje Endrua šokiralo je Harija", tvrdi autor.

Princ Endru Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dodaje i kako princ navodno strahuje od buduće uloge svog brata: "Hari s pravom strahuje da bi budući kralj Vilijam mogao da oduzme sve titule Saseksima i praktično ga protera iz Britanije", napisao je Bauer.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

