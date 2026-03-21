Nikolas Brendon je bio iskren kada je govorio o svom zdravstvenom stanju u godinama pre smrti. Glumac je preminuo „u snu od prirodnih uzroka“ u 54. godini, 20. marta, kako je potvrdila njegova porodica.

„Iako nije tajna da je Nikolas imao poteškoće u prošlosti, bio je na lekovima i lečenju kako bi kontrolisao svoju dijagnozu i bio je optimističan u pogledu budućnosti u trenutku svoje smrti,“ navela je porodica u izjavi na društvenim mrežama. „Naša porodica traži privatnost dok tugujemo zbog njegovog gubitka i proslavljamo život čoveka koji je živeo sa intenzitetom, maštom i srcem.“

Srčani problemi i dijagnoza urođene srčane mane

Nakon što je doživeo srčani udar u avgustu 2022, Brendon je mesecima kasnije, tokom 2023, otkrio da mu je dijagnostikovana urođena srčana mana. Njegova menadžerka, Teresa Fortier, ranije je objasnila da je glumac imao poteškoće sa hodanjem i paralizu genitalija i nogu, što je zahtevalo ozbiljnu operaciju kičme.

„Trenutno se fokusira na svoje zdravlje,“ rekla je Fortier, dodajući da Brendon nije mogao da promoviše film zbog zdravstvenih problema. Njegovo stanje je pogoršano boravkom na tvrdom tlu i neadekvatnom brigom tokom kratkog pritvora nakon hapšenja 2021. godine.

Povrede kičme i operacije

Brendon je u februaru 2021. pretrpeo ozbiljnu povredu kičme koja je zahtevala hitnu operaciju kako bi se sprečila potpuna paraliza. Nakon druge operacije u oktobru 2021, tokom koje je došlo do probijanja kičmene moždine i curenja cerebrospinalne tečnosti, glumac je imao tahikardiju. Fortier je tada navela da se Brendon trudio da više odmara i prati medicinske preglede.

Problemi sa sindromom konjskog repa

Glumac je bolovao i od Cauda Equina sindrom (sindrom konjskogrepa), stanja koje nastaje kada povreda ili hernija diska pritisne nerve pri dnu kičmenog stuba, izazivajući bol, slabost i inkontinenciju. Fortier je istakla da je to stanje dodatno otežavalo njegovo kretanje i zahtevalo više operacija.

Borba sa stresom i svakodnevnim izazovima

U aprilu 2023, Brendon je na Instagramu podelio kako balansira medicinske preglede, odmor i umetničke aktivnosti:

„Nakon dve operacije kičme i srčanog udara, imao sam brojne preglede i dogovore oko osiguranja. To je gotovo podjednako emotivno iscrpljujuće i bolno kao same povrede.“

Dodao je da mu je potreban odmor, te da je bio „zarobljen“ u IKalifornija zbog tri metra snega, što mu je omogućilo da provodi vreme na ležaljci ili slika ispred kamina.