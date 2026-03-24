Britanski komičar Džimi Karponovo je postao hit na društvenim mrežama, ovog puta zbog isečka sa nastupa u kojem sa publikom vodi duhovit razgovor o ćevapima. Snimak je objavljen na njegovim zvaničnim nalozima i brzo je počeo da se deli, uz brojne komentare gledalaca koji su posebno uživali u njegovim reakcijama i pokušajima da pravilno izgovori naziv popularnog balkanskog jela.

Sve je počelo pitanjem iz publike

Tokom nastupa neko iz publike pitao je Džimija Kara da li je ikada probao ćevape, na šta je komičar odmah nastavio razgovor u svom prepoznatljivom stilu. Najpre je tražio da mu ponove kako se jelo zove, pa je nekoliko puta pokušavao da izgovori „ćevapi“, uz opasku koja je dodatno nasmejala publiku. Ceo trenutak objavljen je pod naslovom „This guy knows about food“, a reakcije na mrežama pokazale su da je upravo taj deo brzo postao viralan.

Duhovita rasprava o tome šta su ćevapi

Kada je čuo naziv jela, Kar je nastavio da zapitkuje publiku šta su zapravo ćevapi i od čega se prave. Jedan gledalac pokušao je da mu objasni, a komičar ga je odmah kroz šalu izdvojio kao osobu koja očigledno zna o čemu govori. U svom maniru potom je dobacio da se o hrani ne pita neko mršav, već „veliki momci“, što je izazvalo novi talas smeha u sali. Prema snimku i medijskim prenosima, kada je dobio objašnjenje da je reč o mesnoj smesi oblikovanoj u valjke, Kar je to sažeo jednostavnom opaskom da mu sve to zvuči kao kobasica.

„Da li ih jedu svi ili samo Srbi i Bosanci?“

Razgovor se tu nije završio. Publika mu je objasnila da su ćevapi jedno od najpopularnijih jela u regionu, na šta je Džimi Kar uz osmeh ponavljao da je reč o „najpopularnijem regionalnom jelu“. Zatim je pitao da li ih jedu svi ili „samo Srbi i Bosanci“, a iz publike je stigao odgovor da su ćevapi omiljeni širom regiona. Komičar je tada zaključio da bi upravo ćevapi možda mogli da budu ono što spaja ljude, našalivši se da bi „dobra trgovina ćevapima“ mogla sve da ujedini.

Video: Ćevapi u Čikagu