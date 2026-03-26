Melanija Tramp ušetala s robotom u Belu kuću, ali svi gledaju u njena stopala: Perfektno belo odelo i vrtoglave štikle opčinile dame sirom sveta
Prva dama Amerike Melanija Tramp organizovala je samit "Zajedno podstičemo budućnost" u Vašingtonu. Cilj tog događaja je "proširenje pristupa obrazovnim alatima" i zaštita dece u digitalnom okruženju, navodi se na sajtu Bele kuće.
Melanija Tramp je na skup u Beloj kući ušetala sa humanoidnim robotom. U prvom planu je sam samit, ali pažnju skreće i njen besprekoran stil odevanja - očaravajuće lepo i moćno belo odelo Dolce & Gabbana i Christian Louboutin bele štikle sa prepoznatljivim crvenim đonom.
Pridružila joj se prva dama Francuske Brižit Makron koja se pojavila odevena u mornarskom stilu.
Melanija Tramp okupila je prve dame iz 45 zemalja na Globalnom samitu usmerenom na ulogu veštačke inteligencije i obrazovanja. Važan događaj u Vašingtonu podržala je i prva dama Srbije Tamara Vučić.
To okupljanje, deo inicijative "Zajedno podstičemo budućnost", najveći je međunarodni skup koji je u Beloj kući organizovala prva dama Sjedinjenih Država.
Melanija je definisala tri glavne tačke koje će oblikovati sledeću generaciju: (1) korištćenje veštačke inteligencije za personalizaciju učenja, (2) pojavu humanoidnih edukatora kao kućnih alata za učenike i (3) ulogu tehnologije i obrazovanja kao pokretača američke privrede.
Predstavila je američki humanoidni sistem, Figure3, ističući prvi put da je takva tehnologija formalno predstavljena međunarodnim čelnicima u diplomatskom okruženju u Beloj kući.
„Budućnost veštačke inteligencije je 'personifikacija' - biće osmišljena u ljudskom obliku. Vrlo brzo će se preseliti sa naših mobilnih telefona na humanoide koji pružaju usluge“, rekla je pa je opisala pomak prema humanoidima sposobnima za direktnu interakciju sa korisnicima u stvarnim okruženjima.
Veštačka inteligencija se sve više posmatra kao pokretač privrede i strateški prioritet. Melanija Tramp pojavila se danas sa robotom Figure 3 koji je osmislila kompanija Figure, ta sparava autonomno obavlja kućne poslove poput pranja odeće, čišćenja i pranja suđa.
