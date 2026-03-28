U retkom intervjuu reper Džej Zi je progovorio o tužbi za seksualno zlostavljanje iz 2024. godine, koja je duboko uticala na njega i njegovu porodicu. Iako su optužbe povučene nakon nekoliko meseci, proces je bio emocionalno iscrpljujući i otkrio koliko javni pritisak može da bude težak, čak i za nekoga s njegovim iskustvom i statusom.

Džej Zi, koji je gotovo tri decenije jedan od najuticajnijih muzičara i preduzetnika, otvoreno je za GQ povodom 30 godina karijere govorio o tome kako je suočavanje s optužbama uticalo na njegovu mentalnu stabilnost i odnose u porodici.

Optužbe i trenutak koji je sve promenio

Krajem 2024. godine anonimna žena podnela je tužbu u kojoj ga je optužila za seksualni napad koji se, prema njenim tvrdnjama, dogodio decenijama ranije. Iako je Džej Zi odmah izjavio da su optužbe izmišljene i bez osnova, proces je bio intenzivan i emocionalno zahtevan.

“Bio sam jako povređen. Bio sam ljut na načine na koje nisam bio dugo vremena. Osećao sam gnev koji nisam znao lako da kontrolišem”, priznao je u intervjuu.

Osim javnog pritiska, Džej Zi ističe kako ga je zabrinjavalo i šta bi posledice optužbi mogle da budu za njegovu porodicu.

“Prva osoba kojoj sam morao da kažem bila je supruga. Znao sam da će to uticati na naše dete, na celu porodicu, i nisam mogao da ignorišem težinu toga,” rekao je.

Optužbe su se pojavile u trenutku kada je njegova ćerku Blu Ajvi imala premijeru svog filma – događaj koji je trebao da bude slavljen, a ne obojen stresom zbog pravnih problema njenog oca.

Emocionalni učinak

Džej Zi opisuje koliko je cela situacija bila iscrpljujuća.

“To je bila situacija koja me je jako iscrpila. Bio sam ljut, povređen i mentalno iscrpljen. Niko ne bi trebao da prolazi kroz takvo nešto. Iako optužbe nisu bile istinite, emocionalni učinak bio je stvaran – na mene i moju porodicu.”

Za njega je bilo ključno držati se istine i integriteta.

“Znao sam da ćemo proći kroz to jer, prvo i najvažnije, nije istina. I na kraju dana, istina je ono što ostaje”, naglasio je. Iako se suočavao s ljutnjom i frustracijom, podrška porodice bila mu je od najveće važnosti.

Porodica kao sidro i temelj svega

“Naša porodica je čvrst temelj svega što radim. Volim da ih vodim u školu, da ih gledam kako rastu. To mi daje smisao. Sve ostalo je sekundarno – porodica daje razlog zašto se trudimo i borimo.”

Džej Zi ističe da su ovakve optužbe ozbiljne i da ne smeju da se iznose olako.

“To nije nešto što se stavlja na nekoga bez potpune sigurnosti. Pre decenije postojala su pravila – ne diraj žene, ne diraj decu. To sam uzeo sa ulice i za mene je bilo sveto. Kad se takve stvari plasiraju, to ostavlja dugotrajan trag.”

Uprkos svemu, Džej Zi gleda napred. Godinu 2026. opisuje kao godinu “sve u ofanzivi”, fokusiranu na kreativnost, pozitivne projekte i umetnost.

Ipak, iskustvo optužbi podsetilo ga je šta mu je zaista važno: porodica i emocionalna povezanost s najbližima.

“Porodica je moje sidro i sve što radim, radim zbog njih i za njih", zaključuje.

