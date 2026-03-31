Selin Dionje najavila veliki povratak na scenu, četiri godine nakon što joj je dijagnostikovano neizlečivo stanje koje je uticalo na njen glas i sposobnost hodanja, piše BBC.

Muzička diva će održati deset koncerata u pariskoj La Défense Areni u septembru i oktobru. Najava je stigla na njen 58. rođendan. U poruci na Instagramu Dion je povratak nazvala "najlepšim darom u životu”.

"Tako sam spremna za ovo”, rekla je fanovima. "Osećam se dobro, snažno, uzbuđeno, naravno i pomalo nervozno.”

Govoreći o zdravlju, dodala je:

"Odlično sam, brinem o svom zdravlju, osećam se dobro. Ponovo pevam, čak i malo plešem. Ali moram da vam kažem nešto jako važno: tokom ovih poslednjih godina, svaki dan osećala sam vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav. Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam da vas ponovo vidim.”

Velika potražnja za ulaznicama

Dion, jedna od najprodavanijih izvođačica svih vremena, nije nastupala uživo od koncerta u Njuarku 8. marta 2020.

Njena turneja Courage prekinuta je zbog pandemije COVID-19, a kasnije je morala da otkaže sve buduće nastupe zbog zdravstvenih razloga.

Ulaznice kreću u prodaju 7. aprila, a očekuje se ogromna potražnja. Fanovi mogu da se registruju putem zvanične stranice od 31. marta.

Planovi o povratku procurili su prošle nedelje, a ubrzo su se u Parizu pojavili plakati s njenim stihovima. U ponedeljak uveče Ajfelov toranj je zasvetleo porukom "Paris, je suis prêt” (Pariz, spremna sam), uz pesme poput "I‘m Aliv"e i "Encore Un Soir".

Problemi sa zdravljem

Dion je u decembru 2022. objavila da pati od sindroma ukočene osobe. Stiff Person Syndrome (SPS) je neurološka bolest koja uzrokuje grčeve mišića i može da utiče na pokretljivost. Pogađa oko 8.000 ljudi u svetu i nema leka.

Pevačica je rekla da stanje utiče na "svaki aspekt mog svakodnevnog života”.

Kasnije je objasnila da je prve simptome primetila na turneji:

"Bilo je to kao mali grč. Glas mi je imao poteškoća, počela sam da ga forsiram.”

U početku nije mogla da stane s nastupima pa je pokušavala da peva u nižoj intonaciji:

"Koncerti su bili rasprodati godinu i po unapred… Šta da kažem ljudima – ‘oprostite zbog mog grča’?”

Međutim, stanje se pogoršalo.

"Ponekad mi otežava hodanje i ne dozvoljava mi da koristim glasne žice kao pre”, rekla je. "Kao da vas neko guši. Kao da vam neko pritiska grkljan.”

Uprkos tome, odlučila je da se bori.

"Vidim dve opcije - trenirati kao sportista ili odustati. Odabrala sam da radim čitavim telom i dušom.”

"Pet dana u nedelji prolazim fizičku, sportsku i vokalnu terapiju. Radim na stopalima, kolenima, listovima, prstima, pevanju i glasu.”

Trud se isplatio – 2024. godine vratila se emotivnim nastupom na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu, gde je s Ajfelovog tornja otpevala "Hymne à l‘Amour".

Ta pesma je ujedno bila i prva koja je zasvirala prilikom najave njenih novih koncerata u Parizu.

Video: Srpska moda osvaja Pariz