Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu

Vojvotkinja od Saseksa poželela je svima srećan Uskrs, uz mnogo ljubavi i poneko iznenađenje. Na jednom snimku koji je objavila Megan Marklmože se videti kako njena i Harijeva deca, Lilibet i Arči Harison, držeći uskršnje korpice tragaju za uskršnjim jajima, sakrivenim u dvorištu - što je deo tradicije.

Pokazala je i kako se u njihovom domu ukrašavaju uskršnja jaja, u čemu je Arči (6) prilično vešt. Tu veštinu uči i malena Lilibet (4), a osim prazničnih detalja veliku pažnju privuklo je i samo pojavljivanje dece čuvenog para.

Riđa odnosno džindžer kosa Lilibet odaje gene njenog tate, princa Harija, kojeg Megan zove upravo tako "ginger". Genetika Vidnzor je i te kako primetna,a na novim sloikama vidimo da i Arči ima sličlnu boju kose, ali u tamnijoj varijanti.

Za mališane praznik je bio istinsko uživanje, dok su na drugom kraju sveta, u Vindzoru, njihovi bliski rođaci, deca Kejt Midlton i princa Vilijama - Šarlot, Džordž i Luj, uz roditelje i ostale članove dinastije prisustvovali službi u Kapeli Svetog Đorđa.

Princeza i prinčevi nisu se pojavljivali u javnosti od Božića 2025. Šarlot i Džordž bili su 2022. prvi put na ovakvom porodičnom okupljanju, dok je najmlađi Luj debitovao godinu dana kasnije.

Arči i Lilibet koji takođe nose titule princa odnosno princeze nisu do sada prisustvovali obeležavanju važne porodične tradicije - i to ne zbog svog uzrasta već zbog činjenice da su njihovi roditelji 2020. napustili dužnosti u monarhiji i preselili se najpre u Kanadu, a potom u Kaliforniju.

Megan Markl nikada nije bila na uskršnjoj službi uz pripadnike britanske dinastije. Podsetimo, udala se za Harija u maju 2018. godine, nekoliko meseci nakon Uskrsa, a 2019. propustila je taj događaj jer je bila u drugom stanju. Nakon toga usledio je Megzit.

Princ Hari bio je više puta u Vindzoru tokom Uskrsa, a poslednji put se uz Čarlsa, Vilijam, Kejt pojavio na uskršnjoj službi 2019. godine.

(Kurir.rs/Žena)

