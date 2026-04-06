Zadužena za spisak gostiju na rođendanu Barona Trampa bila je njegova majka, prva dama Amerike Melanija Tramp koja je samim tim odlučila da sa rođendanske žurke izbaci stariju decu svog muža Donalda Trampa, piše Yahoo.com.

Prema izvorima bliskim porodici, proslava je bila mala, strogo kontrolisana i fokusirana isključivo na Barona. Melanija je želela da dan bude posvećen njemu, bez ikakvog učešća ćerki i sinova koje je Donald Tramp dobio u prethodnim brakovima.

Podsetimo, američkom predsedniku Donaldu Trampu brak sa Ivanom Tramp doneo je ćerku Ivanku i sinove Erika i Donalda Trampa mlađeg, dok iz braka sa Marlom Mejpls ima ćerku Tifani Tramp.

Donald, Melanija i Ivanka Tramp Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Oni uopšte nisu bliski. Baron nije odrastao sa njima, niti na isti način i ne postoji prava veza između njih. Nisu slučajno zaboravljeni, samo nisu bili na listi“, tvrdi izvor.

Baron Tramp retko se viđa u javnosti sa polusestrama i polubraćom. Uglavnom je to rezervisano za zvanične događaje povezane sa kampanjama ili predsedničkim mandatom Donalda Trampa. Stekao se utisak da je najviše blizak sa Ivankom Tramp.

Melanija Tramp je ovako pisala o ulozi maćehe u svojim memoarima Melania (2025), a postoje oprečne priče da li je u dobrim odnosima sa Ivankom i Tifani ili je situacija drugačija.

Nakon što je Baron proslavio rođendan, saznalo se da je slavio sa malim krugom prijatelja i bez ostalih naslednika svog oca. Pretpostvaljalo se da se radilo o zabavi sa njegovim vršnjacima, ali sada izvor dodaje da se iza kulisa odigravalo nešto drugo, povezano sa lošim porodičnim odnosima.

Baron Tramp Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Melanija je nedavno pohvalila Barona na Fox news kao „neverovatnog mladog čoveka“ i naglasila da roditelj mora da budu „neprekidno“ prisutni uz dete, posebno u njegovom uzrastu.

Ispričala je da je Baron na drugoj godini prestižne Sternove poslovne škole na Njujorškom univerzitetu i da voli svoje studije. Melanijino roditeljstvo je dugo na meti kritika na društvenim mrežama. Optužuju je da je preterano zaštitnički nastrojena prema sinu: „Ona priča o njemu kao da ima pet godina“, „Da li mu je potreban stalni nadzor sa 19 godina?“, "Najčudnije roditeljstvo u porodici Tramp".

Melaniji je izuzetno važna privatnost sina Barona pa je bila jako ljuta kada je objavljen snimak sa privatne proslave na Mar-a-Lago imanju na Floridi. I tokom prvog predsedničkog mandata Trampa (2017 - 2021) trudila se da njihovog naslednika drži dalje od javne scene i veoma burno je reagovala na negativne komentare o njemu.

Baron Tramp - najmlađi sin Donalda Trampa Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bilo je reči da će se Baron baviti politikom, što je navodno Melanija Tramp sprečila. Sin jedinac čuvene Slovenke i prvog čoveka SAD odrastao je odvojeno od ostale Trampove dece, na šta je njegova majka uticala, kaže insajder.

