Princ Vilijam nije nimalo blag kada je u pitanju lojalnost, a njegov "nemilosrdni niz" sve više dolazi do izražaja kako se priprema za preuzimanje prestola. Budući britanski kralj odlučno i bez mnogo pompe prekida sve veze s onima koji su na bilo koji način izdali poverenje kraljevske porodice, a na njegovoj sve dužoj crnoj listi našli su se brojni članovi porodice, novinari, pa čak i dojučerašnji kenterberijski nadbiskup.

Kada je nedavno princ Vilijam javno potvrdio svoju odanost Engleskoj crkvi i progovorio o svojoj "tihoj veri", to je bio svojevrsni, ali vrlo jasan udarac za bivšeg kenterberijskog nadbiskupa Džastina Velbija. Naime, Vilijam i princeza od Velsa nedavno su prisustvovali ustoličenju nove duhovne čelnice Sare Maleli, dok se tokom Velbijevog mandata princ namerno distancirao od Crkve. Razlog? Nadbiskupova izuzetna bliskost s princem Harijem i Megan Markl u jeku njihovog odlaska iz Velike Britanije.

Nepopustljiv prema izdaji

Stručnjak za kraljevsku porodicu Ričard Ficvilijams tvrdi da je takav beskompromisan stav apsolutno nužan za budućeg monarha.

"Vilijam je naš budući kralj. Sva sreća da ima tu nemilosrdnu crtu jer je ona preko potrebna u današnjem svetu", naglasio je stručnjak, dodavši da Vilijam poseduje neverovatnu veštinu procene karaktera. Pojasnio je kako princ pomno bira strane i jednostavno ne oprašta onima koji izaberu suprotan tabor.

Nadbiskup Velbi se zamerio Vilijamu nakon što je savetovao Harija i Megan, a kap koja je prelila čašu bio je Velbijev mlaki demanti Meganine tvrdnje kod Opre da ih je tajno venčao pre zvanične ceremonije. Umesto da to jasno i glasno demantuje u britanskim medijima, nadbiskup je izabrao italijanske novine kako bi ublažio štetu, što mu Vilijam nikada nije oprostio.

Na prinčevoj crnoj listi našao se i poznati novinar Tom Bredbi Iako su nekad bili izuzetno bliski, a Bredbi je čak dobio ekskluzivno pravo na prvi intervju sa verenim Vilijamom i Kejt, prijateljstvo je nepovratno puklo 2019. godine. Tokom turneje po Južnoj Africi, novinar je u svom dokumentarcu svetu otkrio da su braća "na različitim putevima", a Vilijam je taj potez, kao i kasniji Bredbijev intervju s Harijem povodom izlaska kontroverznih memoara "Spare", shvatio kao ultimativnu izdaju i prekinuo je svaki kontakt.

Nema milosti za porodicu i toksične brendove

Kada je reč o porodici, Vilijam je jednako, ako ne i više, rigorozan. Očekivano, prekinuo je sve veze s Harijem i Megan nakon što su, kako navode izvori, "blatili monarhiju radi lične koristi", a braća navodno nisu progovorila ni reč od sahrane kraljice Elizabete.

Istu, a po mnogima i goru sudbinu doživeo je njegov stric Endru. Budući kralj mesecima je, i to vrlo žustro, lobirao kod kralja Čarlsa da se osramoćenom Endruu oduzmu apsolutno sve titule i privilegije. Svoje zgražavanje nad njim nije ni pokušao da sakrije na nedavnoj sahrani vojvotkinje od Kenta, gde ga je javno ignorisao.

"Zgražavanje nad ponašanjem njegovog strica bilo je više nego očito. Uz to, Vilijam nikada nije bio blizak ni s njegovim ćerkama, princezama Beatris i Eugenijom. On je i te kako svestan da je njihov brend toksičan i da hitno mora da se odvoji od porodice", upozorava Ficvilijams.

Pozicija sestara Jork dodatno je poljuljana novim detaljima iz afere Epstajn, u kojoj se spominje i Beatrisino ime, zbog čega stručnjaci čvrsto veruju da bi Vilijam, onog trenutka kada sedne na tron, mogao zauvek da izbaci sestre iz kraljevskog života i zabrani im korišćenje titula. Njegova poruka je jasna: preživljavanje monarhije važnije je od porodičnih veza.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Šta je Čarls rekao Vilijamu u trenutku kad ga je prestolonaslednik poljubio a krunisanju