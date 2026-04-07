Princ Vilijam, princeza od Velsa, njihovo troje dece i nekoliko drugih članova kraljevske porodice prisustvovali su uskršnjoj jutarnjoj službi u kapeli Svetog Đorđa u nedelju. To je bilo prvo javno okupljanje porodice otkako je Endru Mauntbaten-Vindsor uhapšen 19. februara.

Nekoliko članova kraljevske porodice nedavno se suočilo s dobacivanjima i pitanjima o osramoćenom članu porodice dok su bili na javnim događajima. S druge strane, od okupljenih kod dvorca Vindsor na Uskrs moglo se čuti kako porodici upućuju samo dobre želje dok su išli na službu.

Međutim, jedan stručnjak je primetio da je princ Vilijam učinio nešto što pokazuje da stres i sramota koju je njegov stric Endru doneo monarhiji još uvek utiču na njega.

Daren Stenton stručnjak je za govor tela i ponašanje s diplomom iz psihologije. Ranije je radio kao policijski službenik i koristio svoje znanje kako bi otkrivao istinu tokom ispitivanja stotina osumnjičenih. Kasnije je prešao u medije i televiziju kao konsultant, te je prozvan "ljudskim detektorom laži".

Stenton je rekao da je zajednički nastup kraljevske porodice, s porodicom Vels na čelu, bio "režiran", te da je Vilijam pokušavao da pokaže samopouzdanje izbegavajući da drži ruke u džepovima, kao što su činili neki drugi muškarci.

"Raspored je očito prilično kontrolisan, s Kejt i Vilijamom na čelu. Kejtin stav i način na koji je hodala odavali su samopouzdanje i sreću. Smeškala se kamerama zajedno s Vilijamom... On nije držao ruke u džepovima kao neki drugi članovi porodice", rekao je za Showbiz Cheat Sheet.

Iako Vilijam, kako je istaknuto, nije držao ruke u džepovima, druga strručnjakinja je primetila šta je princ od Velsa ipak učinio, a što pokazuje da je bio "anksiozan" tokom hoda prema kapeli.

Džudi Džejms je stručnjakinja za govor tela i ponašanje koja je napisala više od desetak knjiga.

"Samo je Vilijam pokazivao suptilan znak teskobe gestom koji ironično deli sa svojim bratom kada su pod lupom ili pritiskom - ruku postavljenu preko stomaka kao samoumirujući zaštitni pokret", primetila je.

Navodno će Vilijam i Kejt sada uzeti nekoliko nedelja odmora dok su princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui na školskom raspustu.

"I Vilijam i Ketrin su poslednjih nedelja i meseci uložili veliki trud. Bili su stalno na putu, širom zemlje. Mislim da će smatrati opravdanim da uzmu koliko god mogu vremena tokom uskršnjih praznika kako bi bili sa svojom decom. Znam da ljudi kažu: 'I ja naporno radim, ali nemam luksuz da uzmem slobodno ceo školski raspust'. Činjenica je da Vilijam i Ketrin imaju posao za ceo život, za kralja i kraljicu ne postoji doba za penzionisanje. Stoga im ne zameram što koriste ovo dragoceno vreme kako bi što više bili sa svojom malom decom... Sigurna sam da će rado iskoristiti priliku da se sklone od skandala vezanog za Endrua Mauntbaten-Vindsora", rekla je bivša kraljevska dopisnica BBC-ja Dženi Bond za The Mirror.

