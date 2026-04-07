Još šest datuma dodato je uz deset već najavljenih za koncerte Selin Dion u Parizu u septembru i oktobru, objavio je u utorak tim svetske zvezde. Novi koncerti održaće se 18. i 25. septembra, kao i 2, 9, 16. i 17. oktobra, navedeno je na službenoj stranici kanadske pevačice prvog dana pretprodaje.

Novi datumi povećavaju ukupan broj planiranih koncerata na 16 u Paris La Défense Areni, smeštenoj u Nanteru, u blizini glavnog grada. Selin Dion planira petonedeljni boravak koji počinje 12. septembra, sa nastupima sredom, petkom i subotom.

Povratak na scenu nakon teške bolesti

Na svoj 58. rođendan, 30. marta, zvezda je putem video-snimka i poruka projektovanih na Ajfelov toranj najavila povratak na scenu nakon šest godina pauze, uzrokovane pandemijom i zdravstvenim problemima. Od 2022. godine pevačica boluje od sindroma ukočene osobe, retke i neizlečive neurološke bolesti.

Nakon ogromnog interesovanja obožavatelja koji su se prijavili za veliku lutriju koja omogućava pristup ranoj prodaji ulaznica, u utorak je otvorena pretprodaja, dok zvanična prodaja počinje u petak. Organizatori su više puta pozvali na oprez zbog prevara, naglašavajući važnost kupovine isključivo putem tri službena prodajna mesta: Ticketmaster, AXS i Fnac Spectacles.

Nova muzika i rekordi

Svaki koncert moći će da primi oko 30.000 gledalaca, što znači da će Selin Dion u Parizu videti skoro pola miliona ljudi.

Osim koncerata, Selin Dion bi 17. aprila trebalo da predstavi novu pesmu. On je autor zaslužan i za njen čuveni album "D'eux", koji je sa oko deset miliona prodatih primeraka i dalje najprodavaniji album na francuskom jeziku na svetu.