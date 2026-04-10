Šakira je u dosad jednom od svojih najotvorenijih intervjua govorila o pritiscima s kojima se žene suočavaju, ličnim slomovima, majčinstvu i velikom povratku u Španiju, gde je ove jeseni čeka čak 11 koncerata u Madridu.

Kolumbijska zvezda biće glavna gošća posebnog izdanja emisije "Al cielo con ella", koju vodi Henar Alvarez, jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Španiji i prva žena koja je tamo vodila late-night format na javnom servisu RTVE. Od 2024. vodi emisiju na kanalu La 2, a ovog utorka format prelazi na glavni kanal La 1, i to uz ekskluzivni intervju sa Šakirom.

Reč je o jedinom intervjuu koji je kolumbijska pevačica dala jednom španskom mediju, zbog čega se gostovanje već opisuje kao veliki televizijski i medijski događaj.

O pritiscima na žene i važnosti neuspeha

Šakira je na početku razgovora govorila o sestrinstvu i ženskoj solidarnosti, temama koje su u središtu same emisije.

"Žene su pokušali da uguraju u kalup - da nas stave u izlog da budemo lepe, privlačne, da održavamo iskru, zarađujemo za porodicu i odgajamo decu, a da nam pritom svaka dlaka bude na svom mestu... Stavili su nas u vrlo neudoban i okrutan položaj. Pritisak je ogroman", rekla je.

Istakla je i da je jedan od najvećih izazova današnjice "graditi stvarne odnose u ovom ludom vremenu u kojem svi glume da su dobro". Žali što se ljudi sve ređe usuđuju da govore o borbi i neuspehu.

"Ne uči se samo iz uspeha; mnogo više se nauči iz pada", poručila je, dodajući da se deci mora dozvoliti da pogreše jer bez toga nema ni učenja, ni razvoja, ni budućih genija.

"Pretvaram svoje borbe u šalu"

U iskrenijem delu razgovora dotakla se i ličnih teškoća koje su je oblikovale u ženu kakva je danas.

"Sada se mnogo smejem svemu što mi se dogodilo. Zbijam šale na taj račun; svoje borbe pretvaram u nešto pomalo smešno. Niko nije imun na teškoće, ali životu moraš da se nasmeješ pre nego što se on nasmeje tebi", rekla je.

Naglasila je da kroz svoje pesme samo pripoveda svoju priču.

"Delim svoju istinu. Mnogi znaju da sam se raspala, kao što se svakome dogodi u nekom trenutku, i da sam se ponovo sastavljala deo po deo. Odatle sam krenula na put samootkrivanja. U dubini tog iskustva kroz muziku sam pronašla sopstvenu snagu", objasnila je.

Taj lični preobražaj, kako kaže, proizašao je iz "unutrašnje snage koju svi imamo', a u potpunosti je promenila i njenu sliku o sebi. Sve je sažela u rečenicu: "Suze su se pretvorile u dijamante."

Pisanje kao terapija

Šakira otvoreno priznaje da su njene pesme direktni odraz njenog života jer joj je pisanje terapeutski proces i način da obradi emocije.

Smatra da je "ključno ne izgubiti ih iz vida u društvu koje neprestano pokušava da nas omete".

Upravo je ta ideja u pozadini njenog novog umetničkog i ličnog poglavlja, obeleženog i motom koji se već dugo povezuje s njenim novim identitetom: žene više ne plaču, žene zarađuju.

Stroga pravila za sinove

Pevačica je govorila i o odgajanju sinova Milana i Saše, istaknuvši da u njihovom domu važe vrlo jasna digitalna pravila.

"Tehnologija je kod nas pod strogim nadzorom. Nemaju mobilne telefone; imaju iPad koji im dozvoljavam da koriste sat vremena subotom ujutro... Nemaju mnogo pristupa internetu, a Jutjub sam zabranila. Ali takođe znaju da se sreća nalazi u jednostavnim stvarima - da ne smeju da nasednu na ono što vide na društvenim mrežama", rekla je.

Dodala je da sama nikada ne pretražuje internet kako bi čitala što se o njoj piše, a deci to takođe ne dozvoljava. Ipak, ostaje informisana jer zamoli svoj tim da joj prosledi "lepe stvari".

Pauza zbog majčinstva bez žaljenja

Nakon više od tri decenije karijere, Šakira smatra da je "na pragu novog početka". Prisetila se i perioda kada je usporila karijeru kako bi se posvetila majčinstvu i intenzivno proživela prve godine života svojih sinova.

Budući da je porodica tada živela u Barseloni, a ne u SAD, priznaje da je propustila brojne poslovne prilike, ali zbog toga ne žali. Milan i Saša, kaže, njen su apsolutni prioritet, a nastoji da ih odgaja tako da drže reč i budu iskreni.

Veliki povratak u Španiju

Šakira u Španiji nije nastupala osam godina, a sada se vraća u velikom stilu. U sklopu turneje Las Mujeres Ya No Lloran World Tour održaće čak 11 koncerata u Madridu tokom septembra i oktobra.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Pike javno ponizio Šakiru