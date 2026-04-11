Priča kralja Čarlsa i kraljice-supruge Kamile je dobro poznata, a oni su, dopadalo se to fanovima kraljevske porodice ili ne, dokazali da su jedno u drugom pronašli pravu ljubav i da su bili spremni da čekaju koliko je god potrebno da jednog dana nazovu jednog drugo mužem i ženom.

Burna prošlost Čarlsa i Kamile

Iako nije uvek delovalo kao da ima šanse da će se to desiti.

Najpre je današnja kraljica Kamila te 1971, kad su se upoznali, smatrana neprikladnom za nevestu budućeg kralja, pa je Čarls otišao na prekookeansko putovanje, a ona se udala za drugog. Nastavili su vezu, međutim, ona je trajala i tokom Čarlsovog braka s princezom Dajanom, zbog čega je Kamila bila verovatno najomraženija žena na svetu.

Bilo je tih dana mnogo skandala, uključujući najšokantniiju epizodu, čuveni Tampongejt, i bilo je jasno da je za Čarlsovu budućnost najbolje da prekine vezu s Kamilom. To se, međutim, nije desilo.

Nakon tragične pogibije njegove supruge, mesecima Kamila posle Dajanine sahrane nije smela da izađe iz kuće u strahu od besa ljudi zbog bola koji je njihova veza nanosila obožavanoj princezi od Velsa, ali su, malo po malo, Čarls i Kamila ipak počeli da se pojavljuju kao par.

Zato i nije bilo veliko iznenađenje kada su 2005. godine zvanično jedno drugom rekli "da", više od četiri decenije nakon što su se zaljubili, pa sada slave 21. godišnjicu braka.

Iznenađujući detalji venčanja kralja Čarlsa i kraljice-pratilje Kamile

Ceremonija je održana u lokalnoj opštini Gildhol, a nakon zvaničnog venčanja par se uputio u dvorac Vindzor, gde su dobili blagoslov od nadbiskupa kenterberijskog. Među zvanicama su bili Čarlsovi sinovi i prinčevi Vilijam i Hari, tada u dvadesetim godinama, koji su, kako se navodilo, bili odlično raspoloženi, kao i Kamilina deca Tom i Lora Parker Bouls.

Kraljica Elizabeta II, mladoženjina majka, nije prisustvovala samoj ceremoniji, već se pojavila tek kasnije.

Britanski mediji su tada navodili da kraljica "ima obaveze" i da je insistirala na tome da venčanje bude malo i diskretno, ni blizu raskoši koja tradicionalno prati kraljevska venčanja.

Razlog je, delimično, skandalozna prošlost ovog kraljevskog para, ali i činjenica da je oboma to drugi brak i da su rekli "da" kao zreli ljudi, u kasnim pedesetim.

S druge strane, Čarlsov otac princ Filip je bio prisutan, a u svakom slučaju su i kraljica i on kasnije zajedno bili na službi molitve i posvećenja i priredili svečani prijem u zamku Vindzor.

Jedan od zanimljivih detalja je bilo to što nevesta nije nosila tijaru. Kraljevska tradicija nalaže da se tijare obavezno nose na crkvenim venčanjima, pa je Kamila, kao razvedena žena, i zbog same lokacije, tj. opštinskog venčanja, odustala od ovog običaja. Kamila je umesto tijare nosila ekstravagantan šešir.

Iako je njihovo venčanje bilo skromnije, ostalo je zabeleženo kao važan trenutak u životu britanske kraljevske porodice.

