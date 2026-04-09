Jedna od mnogima najomiljenijih serija devedesetih vraća se na male ekrane. „Inspektor Reks“ ponovo je u akciji - slavni policijski pas koji je uz generacije gledalaca rešavao zločine po bečkim i rimskim ulicama.

Nova sezona donosi svež tim ljudi oko Reksa, ali zadržava ono zbog čega je serija postala globalni fenomen: kombinaciju napetih kriminalističkih priča i dirljive veze čoveka i psa.

U novim epizodama Reks dobija i novog „partnera“ - njegovog tumača na ekranu, psa Kapoa, koji preuzima ulogu legendarnog nemačkog ovčara. Uz njega su inspektor Štajner, IT stručnjak, inspektor Feliks Burger, ekscentrični sudski patolog dr Tom Vipler i stroga, ali pravedna šefica, bojnica Evelin Lajtner.

nova postava serije Inspektor Reks Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Ovaj tim spaja klasičnu atmosferu stare serije sa modernim kriminalističkim motivima - od sajber kriminala do složenih istraga koje zahtevaju i znanje i intuiciju i, naravno, Reksov njuh.

Kada nostalgija susretne novu publiku

Reks se još devedesetih upisao u televizijsku istoriju kao serija koju su zajedno gledale cele porodice — deca zbog psa, odrasli zbog istraga, a svi zajedno zbog topline likova. Povratak serije 2026. godine zato cilja na dva fronta: da obraduje one koji su uz Reksa odrasli, ali i da privuče novu generaciju gledalaca naviknutu na brži ritam i savremene zaplete.

Producenti ističu da je format ostao prepoznatljiv, ali su priče i vizuelni stil prilagođeni današnjem vremenu, uz modernu produkciju i aktuelne teme.

Nova sezona „Inspektora Reksa“ ima šest epizoda koje će se emitovati od 13. aprila. Uz nove epizode, istog dana biće prikazan i dokumentarac posvećen fenomenu serije.

Serija je svoju originalnu fazu imala između 1994. i 2004. godine, tokom koje su se menjali i sam Reks i policajci sa kojima je radio. Nakon kraće pauze, radnja je iz Beča premeštena u Rim. Tokom emitovanja dolazilo je i do promena u glumačkoj postavi, pa je četvoronožni istražitelj imao tri glavna partnera.

U prve četiri sezone Reks je radio sa inspektorom Ričardom Mozerom, sve dok lik tragično nije stradao, a njegovo mesto preuzeo je harizmatični Aleks Brantner. U završnoj bečkoj sezoni glavnu reč u istragama imali su Mark Hofman i Niki Hercog, koja je pritom bila prva i za sada jedina žena detektiv u Reksovom timu.

(Kurir.rs/ tportal)

