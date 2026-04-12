Glumac Vahid Džanković i njegova partnerka i koleginica Ana Pindović na Vaskrs su postali roditelji. Par je dobio sina kome su dali ime Dren.

Sve je proteklo u najboljem redu, a ponosni roditelji su na jalepši način dočekali uskršnje praznike.

Par već godinama uživa u skladnoj ljubavnoj vezi ali o njoj nisu mnogo javno govorili. Na njihovim profilima na društvenim mrežama tek povremeno su delili romantične fotografije.

Šta znači ime Dren

Dren je muško ime nastalo u narodu. Naziv drveta uzet za lično ime, a simbol je snage i zdravlja. Ženski oblik ovog imena je Drena. Drugi oblici ovog imena su Drenka i Drenko.

Ime Dren je staro, narodno, muško ime slovenskog porekla. Nastalo je direktno od naziva istoimenog drveta i lekovite biljke dren (lat. Cornus mas), koja je simbol zdravlja, snage, dugovečnosti i otpornosti.

Uspešne karijere

Mlada glumica dolazi iz Vrbasa, gde je završila gimnaziju, a onda je krenula na zanimljiv put, koji će je na kraju odvesti ka sedmoj umetnosti. Gledali smo je kao Jasnu u "Oluji", kratkom filmu "Besnilo", a igrala je i u američkoj seriji "Predstraža". Ana je veliku popularnost stekla i ulogom u filmu "Nedelja" gde je glumila Džejevu prvu suprugu Nadu.

Glumac Vahid Džanković svoj raskošni talenat pokazuje već više od 15 godina, a mnoga ostvarenja u kojima je igrao imala su snažan odjek u javnosti.