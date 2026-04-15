Glumac Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić. O njihovoj romansi se priča godinama unazad, a dramski umetnik je mudro ćutao sve vreme i nikada nije govorio o svojoj novoj izabranici. Ipak, kako su se upoznali otkrila je lepa Anica.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - započela je Anica gostujući na televiziji Prva i dodala:

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Kako je objasnila on je podneo veći deo tereta, a našao joj se kad je doživela nasilje na internetu.

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci.

Kakva razlika u godinama?

Romansa mlade psihološkinje i proslavljenog glumca privukla je vleiku pažnju javnosti. A kako Anica kaže svaki trenutak pored Ristovskog je za nju predivan i razliku u godinama ne primećuje.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima.

Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj - rekla je Anica u jednom intervjuu.

