Glumica Mina Sovtić razvela se od Luke Nikolića, svog dugogodišnjeg partnera i supruga sa kojim je pre tri godine dobila ćerku Lunu. Vest o krahu njihovog braka izazvala je veliko interesovanje javnosti, posebno nakon što je glumica u jednom podkastu prvi put otvorenije govorila o promenama kroz koje prolazi u privatnom životu.

Njih dvoje važili su za skladan par, a njihova ljubavna priča trajala je godinama, još od srednjoškolskih dana.

Ljubav koja je počela još u školskim klupama

Mina Sovtić Foto: Marko Karović

Mina Sovtić i Luka Nikolić upoznali su se još u srednjoj školi. Dok je ona kasnije krenula putem glume i izgradila prepoznatljivu umetničku karijeru, Luka je završio arhitekturu, ali se nije zadržao isključivo u toj profesiji.

U jednom periodu radio je inženjerski posao i bavio se projektovanjem mašina za reciklažu, dok je danas usmeren ka modernim tehnologijama. Radi na razvoju video-igara kao 3D artist, a posvećen je i 3D štampi.

Mina prvi put otvoreno o razvodu

Gostujući u podkastu „Podcast u pidžamama“, ćerka Anice Dobre osvrnula se na težak period iza sebe i otkrila da je njenom braku došao kraj.

Mina Sovtić Foto: Marko Karović

– Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.

Njenim rečima jasno je stavljeno do znanja da, uprkos razvodu, između nje i bivšeg partnera postoji želja da zbog ćerke sačuvaju stabilan i korektan odnos.

Građansko venčanje daleko od očiju javnosti

Mina Sovtić i Luka Nikolić prvo su izgovorili sudbonosno „da“ u aprilu 2022. godine, pred matičarem opštine Stari grad, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Pojedini mediji tada su navodili da na opštinskom venčanju navodno nisu bili prisutni roditelji, već samo mladenci i kumovi, ali ta informacija nikada nije zvanično potvrđena.

Luka je za kumu izabrao glumicu Mionu Marković, sa kojom se družio i pre nego što je upoznao Minu, dok je Mini kuma bila Roksanda Gavrilović, njena dugogodišnja prijateljica. Nakon građanskog venčanja usledili su ručak i slavlje u Klubu književnika.

Crkveno venčanje u posebnom ambijentu

Na crkvenom venčanju, održanom 4. septembra, okupili su se svi njima važni ljudi. Minin otac, Miodrag Mića Sovtić, dopratio je ćerku do oltara, dok su ispred mladenaca išle deveruše – Minine najbolje drugarice i Lukina sestra od tetke Vesna.

Njihovo venčanje svojevremeno je privuklo veliku pažnju i ostalo upamćeno kao jedan od emotivnijih i elegantnijih događaja na domaćoj javnoj sceni. Upravo zato vest o razvodu dodatno je odjeknula u javnosti.

