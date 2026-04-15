Ćerka glumice Anice Dobre i biznismena Miodraga Miće Sovtića, Mina Sovtić, razvela se od Luke Nikolića. Tim povodom se oglasio njen otac i otkrio je da su oni sudski i dalje u braku i da je ona trenutno u Rusiji.

Mića Sovtić ističe da su u dobrim odnosima i da komuniciraju, kao i to da se u njihovu odluku nije mešao.

⁃ Mina se od muža nije sudski još razvela. Koliko znam sve je u najboljem redu, lepo se slažu i komuniciraju. Ja sam na treningu, Mina trenutno boravi u Rusiji, a iskreno, nisam ni video šta je pričala u medijima o njihovom odnosu. To je svakako njihova stvar, nisam se mešao kako u odnos, tako i u odluke. Neka rade kako misle da treba - rekao je Mića Sovtić za Blic.

Mina progovorila o razvodu

Gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“, Mina Sovtić govorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

– Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.

– I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, znamo, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno, moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

