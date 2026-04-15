Slušaj vest

Ćerka glumice Anice Dobre i biznismena Miodraga Miće Sovtića, Mina Sovtić, razvela se od Luke Nikolića. Tim povodom se oglasio njen otac i otkrio je da su oni sudski i dalje u braku i da je ona trenutno u Rusiji.

Mića Sovtić ističe da su u dobrim odnosima i da komuniciraju, kao i to da se u njihovu odluku nije mešao.

Foto: Printscreen

⁃ Mina se od muža nije sudski još razvela. Koliko znam sve je u najboljem redu, lepo se slažu i komuniciraju. Ja sam na treningu, Mina trenutno boravi u Rusiji, a iskreno, nisam ni video šta je pričala u medijima o njihovom odnosu. To je svakako njihova stvar, nisam se mešao kako u odnos, tako i u odluke. Neka rade kako misle da treba - rekao je Mića Sovtić za Blic.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala svadba glumice Mine Sovtić:

Mina progovorila o razvodu

Gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“, Mina Sovtić govorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.

Mina Sovtić Foto: Marko Karović

– I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, znamo, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno, moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

(Kurir.rs/Blic)

