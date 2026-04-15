Melanija Trampje nosila Erdem belu haljinu sa crnim detaljima, koja je izazvala brojne reackcije. Da joj se dopada ovaj londonski brend, pokazala je još 2018. na novogodišnjem dočeku u Beloj kući, kada se pojavila u svetlucavom cvetnom modelu, koji su neki kritikovali. To njeno izdanje je uglavnom ocenjivano kao promašaj, ali se naravno mnogima i dopao prepoznatljiv dizajn čuvene modne kuće.

Ko je dizajner čije modele vole i Melanija i Kejt i Megan

Erdem je prestižna britanska modna marka koji je 2005. godine u Londonu osnovao dizajner Erdem Moralioglu. Brend je poznat po romantičnoj estetici, cvetnim printovima i vrhunskoj izradi

Melanija Tramp i kraljica Maksima Foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Dizajner Erdem Moralioglu je kanadsko-turskog porekla, školovao se na prestižnom Royal College of Art u Londonu, u dizajnu prednost daje kompleksnim vezovima, bogatim teksturama, ali i živopisnim bojama. Bavi se kreiranjem luksuzne ženske odeće, kao i nakita, a nedavno se okrenuo i drugoj vrsti asesoara pa je predstavio prvu torbu pod nazivom Bloom Bag.

Donald i Melanija Tramp Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kejt i Megan ratovale zbog Erdem haljina

Erdem je jedan od omiljenih modnih brendova Kejt Mildton koja je nedavno oduševila ovim izdanjem. Modele londonske modne kuće nosila je tokom poseta Kanadi (2011), Aziji (2012) i Skandinaviji (2018), ali i na proslavi Dana Komonvelta 2023. u Londonu, između ostalog.

Čuveni dizajner je toliko omiljen Kejt i Megan da su se i posvađale zbog njega. Pre Megzita, dok je živela u Britaniji, vojvotkinja od Saseksa želela je da nosi kreacije londonske kuće, baš kao i Kejt.

Kejt i princ Vilijam Foto: Anwar Hussein / Alamy / Profimedia

Odlučeno je da princeza od Velsa kao "starija" članica porodice ima „prioritet“ pri dobijanju novih modela direktno od dizajnera, što je za Megan bila nepravda jer je godinama pre udaje za Harija bila verna ovom brendu.

Erdem je podržao pravo prvenstva Kejt Midlton, a Megan Markl koja je trenutno u Australiji, nakon 2019. i posete Kanadi nije se viđala u kreacijama do tada omiljene kuće.

Megan Markl, princ Hari Foto: Anwar Hussein / Sipa Press / Profimedia

Na sajtu brenda cene haljina kreću se od više hiljada funti do 800 funti. Podsećanja radi, novogodišnja toaleta Melanije Tramp koštala je 5.500 dolara, mada su 2018. pojedini mediji, poput Vogue Australia, navodili cenu od 7. 300 dolara.

