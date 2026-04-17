Na nedavno održanoj glamuroznoj dodeli nagrada u Los Anđelesu među zvanicama se posebno istakla jedna mlada žena tamne kose, prodornih plavozelenih očiju i blistavog osmeha.

Reč je o glumici i pevačici Eli Blu Travolti, ćerki slavnih glumaca Džona Travolte i pokojne Keli Preston, koja prilično uspešno gradi svoj profesionalni put daleko od tatine slave. Međutim, iza ove dvadesetpetogodišnje devojke koja poslednjih godina sve sigurnije gradi karijeru u filmu, muzici i modi krije se život obeležen izuzetno teškim gubicima.

Njena porodica suočila se sa nezamislivim bolom kada je Ela imala samo devet godina. Njen stariji brat Džet, koji je imao autizam, preminuo je 2009. godine nakon nesrećnog slučaja, što je potpuno slomilo njene roditelje. Sreća im se nakratko osmehnula kada su godinu dana kasnije dobili sina Bendžamina, ali taj mir nažalost nije dugo potrajao.

Njena majka, poznata glumica Keli Preston, teško se razbolela od raka dojke i preminula 2020. godine. U celom tom periodu mladoj Eli sigurno nije bilo nimalo lako, a svaki taj životni udarac ostavio je ozbiljne posledice na njeno zdravlje i telo.

Borila se sa prekomernom kilažom koja je u jednom trenutku delovala veoma zabrinjavajuće, ali joj je bezrezervna očeva podrška pomogla da se konačno vrati u ravnotežu. Ogromna ljubav koju Džon Travolta gaji prema svojoj deci pomogla joj je da povrati narušeno samopouzdanje i počne da gradi sopstveni put.

Veganstvo kao preokret za bolji život

Gostujući na jednom popularnom jutjub kanalu koji vodi Remi Morimoto Park, mlada zvezda je progovorila o svom životu u Los Anđelesu i jednoj velikoj promeni koju je nedavno napravila. Inspirisana savetima svoje bliske prijateljice, Ela je pre nekoliko godina odlučila da pređe na veganski način ishrane i istakla je da je ta odluka imala neverovatno pozitivan uticaj na nju.

"Imala sam prijateljicu koja je već sedam godina bila veganka i govorila sam joj kako je tako zdrava i kako joj sve tako dobro ide, a ona mi je rekla da je već godinama veganka", ispričala je Ela Blu Travolta.

Ona je dodala da je isprobala takvu ishranu i da joj se jako svidelo, jer se osećala odlično jedući isključivo biljnu hranu.

"Tu su i svi razlozi vezani uz okolinu i zaštitu životinja, sve mi se to činilo sjajno. Počela sam sve više da učim o tome i što sam više saznala, to sam bila sigurnija da mi takav način života zaista odgovara", rekla je ona.

Svetla tačka u umetnosti

Upravo je uz oca i majku napravila svoje prve korake pred kamerama u filmu Stari frajeri tragične 2009. godine, a deset godina kasnije snimila je sa ocem triler Otrovna ruža. U međuvremenu je dobila i glavnu ulogu u modernoj filmskoj adaptaciji priče o Alisi u zemlji čuda, a nedavno je sa ocem ponovo odradila jednu zanimljivu umetničku avanturu.

Ona se pojavljuje u njegovom rediteljskom prvencu o zlatnom dobu avijacije gde igra stjuardesu, a ovaj projekat je pozvan i na ovogodišnji festival u Kanu. Ipak, njena prava ljubav zapravo je muzika, pa je tako objavila album pod nazivom Boje ljubavi, dok je jednu od najemotivnijih pesama Mala ptica posvetila svojoj pokojnoj majci.

Zahvaljujući svojoj prirodnoj lepoti i sofisticiranom stilu, ona sve češće privlači pažnju velikih brendova, slika se za naslovnice poznatih magazina i šeta pistama na nedeljama mode.

Uprkos svemu, svoj privatni život uspešno drži daleko od javnosti, retko je aktivna na društvenim mrežama i uvek ističe da joj je porodica apsolutni prioritet. Njene objave su uglavnom vezane za posao, ali nikada ne propušta priliku da čestita rođendan pokojnoj majci, svom ocu i mlađem bratu

