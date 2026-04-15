Kamere uhvatile neugodan trenutak između Trampovih i kraljevskog para (VIDEO)
Donald Tramp je u ponedeljak u Beloj kući primio nizozemskog kralja Viljema-Aleksandera i kraljicu Maksimu, a iako poseta nije bila zvaničnog karaktera, uključivala je večeru sa Melanijom Tramp i izazvala pažnju zbog neprijatnog trenutka tokom fotografisanja.
Nakon srdačnog pozdrava, kraljevski par je nakratko bio nesiguran gde da stane pred kamerama, pa su ih na kraju usmerili na drugo mesto, što je podstaklo brojne reakcije na društvenim mrežama i različita tumačenja situacije.
Kako navodi nizozemski dvor, cilj posete, koja traje do 15. aprila, jeste dodatno učvršćivanje odnosa i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, važnim partnerom u bezbednosnom i ekonomskom smislu, uz naglasak na dugogodišnje istorijske veze dve zemlje.
Dolazak nizozemskog para dešava se neposredno pre planirane posete britanskog kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile krajem aprila, koja bi trebalo da bude prva takva poseta britanskog monarha Sjedinjenim Američkim Državama nakon gotovo dve decenije.
