Kejti Peri, je pod policijskom istragom nakon što je glumica Rubi Rouz podnela prijavu u kojoj se spominje navodni se*sualni napad u koji je umešana pop zvezda.

Policija države Viktorija u Australiji potvrdila je istragu za Us Weekly danas.

"Detektivi iz Odeljenja za istragu se*sualnih delikata i zlostavljanja dece u Melburnu (SOCIT) istražuju istorijski slučaj se*sualnog napada koji se dogodio u Melburnu 2010. godine", rekao je predstavnik.

"Policija je obaveštena da se incident dogodio u ugostiteljskom objektu sa dozvolom za rad u centralnoj poslovnoj zoni Melburna (CBD)."

Rouz (40) dospela je u centar pažnje u nedelju, 12. aprila, nakon što je odgovorila na objavu na društvenim mrežama o reakciji Keti Peri na nastup Džastina Bibera na Coachelli 2026, dan ranije.

"Kejti Peri me je se*sualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melburnu. Koga je briga šta ona misli o nastupu", napisala je zvezda serije "Orange Is the New Black" tada na mreži Threads.

Peri se prethodno našalila povodom Biberovog nastupa: "Hvala Bogu da ima Premium. Ne želim da gledam reklame."

Predstavnik Kejti Peri izjavio je za Us Weekly u ponedeljak, 13. aprila, da "optužbe koje Rubi Rouz širi na društvenim mrežama o Kjeti Peri nisu samo kategorički netačne, već su i opasne i neodgovorne laži".

U nastavku saopštenja navodi se: "Gospođa Rouz ima dobro dokumentovanu istoriju iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv različitih pojedinaca, koje su oni više puta negirali."