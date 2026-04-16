Slušaj vest

Melanija Tramp je dočekala kraljevski par iz Holandije u svečanoj beloj haljini sa upečatljivim crnim detaljima duž prednjeg dela. Na prvi pogled, to je sofisticirana i elegantna kombinacija.

Međutim, i ovoga puta je prva dama Amerike uspela da posvađa ceo internet, jer su se mišljenja radikalno podelila. Ali internet je imao podeljeno mišljenje.

Melanija Tramp i kraljica Maksima

Melanija je nosila koktel haljinu brenda Erdem, čija je prva cena premašivala 5.000 dolara. Haljina je izrađena od specijalne "kloke" tkanine, predene u trodimenzionalnoj tehnici. Materijal deluje kao da je sistematski gužvan tako da formira male klobuke, a ukrašena je ekstravagantnim trakama od crnog organdina.

Melanija Tramp

Reč je o komadu iz kolekcije nastale u saradnji dizajnera Erdema Moralioglua i britanske slikarke Kaj Donahi, zanimljivom spoju mode i umetnosti.

Melanija i Donald Tramp

Na društvenim mrežama usledila je prava rasprava. Jedni su bili oduševljeni: „Obožavam ovu haljinu! Uvek elegantna, uvek prelepa“, dok su drugi hvalili crne polusandale brenda "Lobutin".

Međutim, kritike nisu izostale. Pojedini su haljinu uporedili sa „kravljom kožom“, drugi su se rugali kako izgleda zgužvana i kako bi bilo bolje da je Melanija obukla neku ispeglanu toaletu.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

 VIDEO: Melanija Tramp

TRKA ZA PRVU DAMU AMERIKE: Žestok OKRŠAJ između ikone stila ili smerne profesorke – može biti samo JEDNA (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija