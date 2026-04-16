Latino muzička zvezda Šakira našla se na meti komentara na društvenim mrežama nakon što se ponovo pojavio snimak sa njenog prošlogodišnjeg nastupa u Meksiku, na kojem je zabeležen trenutak koji je izazvao podeljene reakcije javnosti.

Reč je o koncertu održanom u Verakruzu u septembru, a snimak je ponovo počeo da kruži mrežom X, gde je pokrenuo lavinu komentara o ponašanju pevačice.

Trenutak koji je izazvao raspravu

Na snimku se vidi kako Šakira prolazi kroz publiku, krećući se ka bini kako bi započela nastup. Ispred nje je hodao kamerman koji ju je snimao dok je išao unazad.

U jednom trenutku kamerman se sapleo i pao na zemlju. Dok su ljudi iz okruženja pritrčali da mu pomognu, pevačica ga je kratko pogledala i nastavila ka bini.

Taj potez izazvao je brojne reakcije na mrežama.

Podeljene reakcije javnosti

Jedan deo korisnika kritikovao je Šakiru, navodeći da je trebalo da zastane i proveri da li je kamerman dobro.

Drugi su, međutim, stali u njenu odbranu, tvrdeći da bi zaustavljanje izlaska na binu poremetilo ceo tok nastupa i da je njena reakcija bila razumljiva u datom trenutku.

Samo jedna objava koja je podelila snimak prikupila je više od 2,5 miliona pregleda i veliki broj komentara, dodatno pojačavajući raspravu.

Turneja i rekordi u Meksiku

Pevačica je koncert u Verakruzu održala u okviru turneje „Las Mujeres Ya No Lloran“. Prošlog meseca nastupila je i u Meksiko Sitiju, gde je oborila rekord nakon što je njen besplatan koncert privukao čak 400.000 ljudi.

profimedia-1052323642.jpg
