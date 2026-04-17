Princ Hari je u Melburnu iznenadio javnost iskrenim priznanjima o najtežim trenucima svog života, posebno o periodu nakon smrti njegove majke, princeze Dajane.

Govoreći pred publikom, Hari je otkrio kako je kao dečak teško prihvatio ulogu koja mu je bila namenjena.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: BBC / Planet / Profimedia

"Nakon što mi je mama umrla, neposredno pre mog 13. rođendana, pomislio sam: 'Ne želim ovaj posao. Ne želim ovu ulogu, kuda god ona vodila, ne sviđa mi se'. To je ubilo moju majku i ja sam bio snažno protiv toga te sam godinama zabijao glavu u pesak.

Na kraju sam shvatio - čekaj malo, da je neko drugi u ovoj poziciji, kako bi iskoristio ovu platformu i resurse koji dolaze s njom da napravi promenu u svetu? I što bi moja mama htela da učinim? I to je stvarno promenilo moju perspektivu ", ispričao je.

Godine borbe i unutrašnjeg pritiska

Hari je priznao da se godinama suočavao sa osećajem izgubljenosti i velikim pritiskom, kako spoljašnjim tako i unutrašnjim.

"Bilo je puno trenutaka kada sam se osećao preplavljeno. Trenutaka kada sam se osećao izgubljeno, izdano ili potpuno nemoćno. Trenutaka kada se pritisak, i spoljašnji i unutarašnji, činio neprestanim. I trenutaka kada sam se, uprkos svemu, morao pojaviti pretvarajući se da je sve u redu, kako ne bih nikoga izneverio ", rekao je princ.

Princ Hari Foto: Tayfun Salci/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njegova ispovest dirnula je mnoge, jer retko govori ovako otvoreno o ličnim borbama.

Tragedija koja je obeležila život

Podsetimo, princeza Dajana izgubila je život krajem avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, kada je imala samo 36 godina.

Taj događaj zauvek je promenio život njenog sina, koji danas, kako kaže, pokušava da svoju poziciju iskoristi za nešto dobro, upravo onako kako bi njegova majka želela.

