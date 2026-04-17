

- Ljudi misle da je dens muzika površna, ali potpuno greše. Plesni podijum nije samo mesto, već prag - ritualni prostor u kome pokret zamenjuje jezik. Kada smo Stjuart Prajs i ja počeli da radimo na ovom albumu, ovo je bio naš manifest: moramo da plešemo, slavimo i molimo se kroz naša tela. To su stvari koje radimo hiljadama godina - one su zaista duhovne prakse. Na kraju krajeva, plesni podijum je ritualni prostor. To je mesto na kome se povezuješ - sa svojim ranama, sa svojom krhkošću. Rejv je umetnost. Radi se o pomeranju sopstvenih granica i povezivanju sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svetlost i vibracija preoblikuju našu percepciju, uvlačeći nas u stanje nalik transu. Ponavljanje basa ne samo da čujemo već ga i osećamo - menjajući našu svest i brišući granice ega i vremena - kaže pop diva.