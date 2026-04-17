Dugo očekivani novi Madonin album "Confessions II" biće objavljen 3. jula u izdanju Vorner rekordsa (Maskom za Srbiju, op. aut.). Nosač zvuka predstavlja nastavak kultnog izdanja "Confessions on a Dance Floor" i donosi spoj modernog elektronskog zvuka i nostalgije disko ere, uz produkciju inspirisanu klupskom scenom i savremenim pop trendovima. Madona svoj novi album opisuje citirajući prve stihove pesme "One Step Away":

Madona Foto: Rafael Pavarotti


- Ljudi misle da je dens muzika površna, ali potpuno greše. Plesni podijum nije samo mesto, već prag - ritualni prostor u kome pokret zamenjuje jezik. Kada smo Stjuart Prajs i ja počeli da radimo na ovom albumu, ovo je bio naš manifest: moramo da plešemo, slavimo i molimo se kroz naša tela. To su stvari koje radimo hiljadama godina - one su zaista duhovne prakse. Na kraju krajeva, plesni podijum je ritualni prostor. To je mesto na kome se povezuješ - sa svojim ranama, sa svojom krhkošću. Rejv je umetnost. Radi se o pomeranju sopstvenih granica i povezivanju sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svetlost i vibracija preoblikuju našu percepciju, uvlačeći nas u stanje nalik transu. Ponavljanje basa ne samo da čujemo već ga i osećamo - menjajući našu svest i brišući granice ega i vremena - kaže pop diva.

Pogledajte će izgledati omot za album

Na leto će kraljica popa predstaviti "Confessions II" novi album u izdanju Vorner rekordsa (Maskom) Foto: Promo, Rafael Pavarotti


Fanovi već sada mogu da poruče album unapred, kao i ekskluzivnu kolekciju vinila, CD i kaseta. "Confessions II" dolazi u dvostrukom (dvoslojnom) jarkoroze omotu, s fotografskim unutrašnjim omotom i ekskluzivnim dvostranim posterom.

