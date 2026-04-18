Megan Markl provela je svega dva sata s obožavateljkama koje su platile i do 1.700 funti za ulaznicu, žaleći se na "izuzetno težak" javni život i zaradila do 130.000 funti

Na ekskluzivnom ženskom ritritu "Her Best Life" u sidnejskom hotelu "InterContinental Coogee", vojvotkinja od Saseksa govorila je o napadima kojima je izložena još od udaje za princa Harija.

Megan Markl

Događaj koji su mediji prozvali "Megstock" privukao je oko 300 žena, a deo njih platio je dodatnih 500 australijskih dolara za grupnu fotografiju s Megan. Nakon nepuna dva sata na bini nalik TV studiju Opre Vinfri vojvotkinja je napustila hotel u luksuznom "rendž roveru".

Žaljenje vredno 130.000 funti

Na večeri uz škrpinu, goveđi file i kokosov krambl, Megan je publici rekla da je bila "napadana" punih deset godina, ali da su joj deca Arči i Liibet inspiracija za istrajnost. Pre nego što je stupila na scenu, Hari, jedan od retkih muškaraca u dvorani, ustao je i pozdravio suprugu ovacijama, a zatim joj pomogao da se popne na binu i seo u prvi red.

Uskrs u domu Megan Markl i princa Harija

Učesnicama je bila zabranjeno bilo kakvo snimanje, a to je, prema organizatorima, bio "obavezan bezbednosni zahtev". Ipak, reporterka lista Sydney Daily Telegraph uspela je da se ušunja unutra i objavila je tekst pod naslovom koji je govorio sve - Megan Markl se žali na javni život na ekskluzivnom sidnejskom ritritu s ulaznicama od 2.600 dolara.

Učesnicama, koje su već na ulazu morale da prođu proveru torbi i skeniranje tela, rečeno je da važi "zabrana snimanja za vreme njenog intervjua", uz napomenu da je reč o "obaveznom bezbednosnom zahtevu".



Deo posetiteljki ipak je platio dodatnih 500 dolara za "VIP iskustvo", koje je uključivalo fotografisanje s Megan na događaju koji su organizovale voditeljka Džeki 'O' Henderson i Gema O'Neil putem svoje kompanije Besties.

Učesnice ženskog ritrita ostatak večeri su provele bez vojvotkinje, a vikend mogu da iskoriste za odmor u hotelu – ležanje uz bazen, jogu, meditaciju, "zvučno isceljivanje" i slušanje motivacionih govornika.

Meganin unosni susret s obožavateljkama dogodio se na dan kada su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa razgovarali i zagrlili preživele terorističkog napada na Bondiju iz decembra prošle godine. Potom su se provozali Sidnejskim zalivom na događaju za promovisanje Invictus Australije kraj Opere.

Turneja, koja se završila u petak, bila je mešavina komercijalnih događaja i humanitarnih poseta.

