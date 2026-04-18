Modna dizajnerka Viktorija Bekam progovorila je o svojoj porodici nakon što ih se sin Bruklin javno odrekao. Najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama u januaru je objavio šokantnu izjavu u kojoj je potvrdio sukob s porodicom, te rekao da mu pomirenje nije u planu.

Bekam je sada rekla da su ona i njen suprug "oduvek samo pokušavali da štite i vole" svoje četvoro dece.

"Mislim da smo uvek... Jako volimo našu decu. Oduvek smo se trudili da budemo najbolji roditelji, koliko god možemo. I, znate, već smo više od 30 godina javne osobe i sve što smo ikada pokušavali jeste da štitimo našu decu i volimo našu decu. I to je sve što želim da kažem o tome", rekla je ona u intervjuu za The Wall Street Journal.

Dizajnerka je dodala da se ona i Dejvid "trude da daju sve od sebe" odgajajući svoje četvoro dece u odraslom dobu. "Biti roditelj mlade odrasle dece i odrasle dece, čoveče, mislim, mnogo je drugačije nego imati malu decu", poručila je Viktorija.

Slavni par je 27-godišnjeg Bruklina dobio 1999. godine, a imaju još i sinove Romea i Kruza i ćerku Harper. Bruklin je navodno počeo da se udaljava od svoje porodice nakon venčanja s glumicom Nikolom Pelc 2022. godine, a detalje porodičnog sukoba otkrio je u objavi na šest stranica koju je podelio na Instagramu.

U njoj je jasno poručio: "Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Niko me ne kontroliše – prvi put u životu stojim iza sebe. U poslednje vreme sam svojim očima video dokle su spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbroj laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi očuvali sliku koju javnost o njima ima. Ipak, verujem da istina uvek na kraju izađe na videlo."

Bruklin je optužio svoje roditelje da su više puta pokušavali da mu sabotiraju vezu s Nikolom, a prisetio se i venčanja, na kom je njegova majka navodno "ukrala njihov prvi ples" i plesala "krajnje neprimereno pred svima". Tvrdio je i da su ga roditelji nedeljama pre venčanja "pritiskali i pokušali da podmite" kako bi se odrekao prava na sopstveno ime, ali nije precizirao o kojim je pravima reč.

Osvrnuo se i na Dejvidov 50. rođendan, događaj koji je pokrenuo glasine o razdoru u porodici. Iako se prethodno pisalo da su Bruklin i Nikola odbili da dođu jer je njegov mlađi brat Romeo bio u vezi s devojkom s kojom je ranije bio povezan i Bruklin, on je u svojoj izjavi ispričao drugačiju priču.

Rekao je da su on i Pelc došli u London zbog rođendana, ali da su "nedelju dana bili ignorisani, zatvoreni u hotelskoj sobi, pokušavajući da dogovore vreme nasamo s njim". "Odbijao je sve pokušaje, osim ako to nije bilo na velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinak zvanica i kamerama na svakom koraku", poručio je on. Dodao je i da je njegov otac na kraju pristao na susret, ali pod uslovom da Nikola ne bude prisutna.

Svoju porodicu kritikovao je i zbog toga što, kako je napisao, "javna promocija i sponzorstva imaju prednost nad svime", a "brend Bekam je na prvom mestu".

"Većinu života roditelji su me kontrolisali. Odrastao sam s konstantnom, parališućom anksioznošću. Prvi put u životu, otkako sam se distancirao od porodice, ta anksioznost je nestala", dodao je.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

