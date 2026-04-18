Viktorija Bekamproslavila je 52. rođendan uz niz emotivnih, ali i duhovitih poruka porodice, među kojima se istakla poruka njenog supruga Dejvida Bekama.

Bivša članica grupe Spice Girls i modna dizajnerka rođendan je obeležila u porodičnom okruženju, dok su društvene mreže preplavile čestitke najbližih. Uz dirljive poruke dece, pažnju je privukla i Dejvidova objava u kojoj se suptilno našalio na račun njihove prošlosti.

Porodične čestitke i viralna šala

Dejvid Bekam čestitao je supruzi rođendan uz niz zajedničkih fotografija iz različitih faza života. U objavi ju je nazvao "jedinom i neponovljivom Posh Spice", istakavši da zaslužuje poseban dan kao supruga, majka, prijateljica i partnerka u teretani.

Posebnu pažnju izazvala je fotografija iz Viktorijinog detinjstva, snimljena ispred "rols-rojsa". Time je Dejvid podsetio na viralni trenutak iz dokumentarne serije o porodici Bekam, kada je Viktorija jedva priznala da joj je otac vozio luksuzni automobil, uprkos tvrdnji da dolazi iz radničke porodice.

Viktorija mu je brzo uzvratila kratkom porukom: "Volim te mnogo."

Deca pokazala koliko im znači

Njihov sin Kruz Bekam podelio je staru fotografiju iz detinjstva uz poruku: "Srećan rođendan, volim te. Inspirišeš me svaki dan."

Sličnu poruku uputio je i Romeo Bekam, koji je majci poželeo najlepši dan.

Ćerka Harper Bekam pripremila je posebno iznenađenje – rođendansku večeru i tortu, što je Viktorija podelila s pratiocima.

Rođendan u senci porodičnih napetosti

Proslava dolazi nedugo nakon što se Viktorija prvi put osvrnula na nagađanja o zategnutim odnosima s najstarijim sinom Bruklinom Bekamom.

U nedavnom intervjuu naglasila je kako su ona i Dejvid uvek nastojali da zaštite svoju decu i pruže im ljubav, bez dodatnih komentara o porodičnim nesuglasicama.

