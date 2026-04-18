Dejvid Bekam čestitao Viktoriji 52. rođendan, pa je isprozivao: Zbog onog što je objavio svi plaču od smeha (FOTO)
Viktorija Bekamproslavila je 52. rođendan uz niz emotivnih, ali i duhovitih poruka porodice, među kojima se istakla poruka njenog supruga Dejvida Bekama.
Bivša članica grupe Spice Girls i modna dizajnerka rođendan je obeležila u porodičnom okruženju, dok su društvene mreže preplavile čestitke najbližih. Uz dirljive poruke dece, pažnju je privukla i Dejvidova objava u kojoj se suptilno našalio na račun njihove prošlosti.
Porodične čestitke i viralna šala
Dejvid Bekam čestitao je supruzi rođendan uz niz zajedničkih fotografija iz različitih faza života. U objavi ju je nazvao "jedinom i neponovljivom Posh Spice", istakavši da zaslužuje poseban dan kao supruga, majka, prijateljica i partnerka u teretani.
Posebnu pažnju izazvala je fotografija iz Viktorijinog detinjstva, snimljena ispred "rols-rojsa". Time je Dejvid podsetio na viralni trenutak iz dokumentarne serije o porodici Bekam, kada je Viktorija jedva priznala da joj je otac vozio luksuzni automobil, uprkos tvrdnji da dolazi iz radničke porodice.
Viktorija mu je brzo uzvratila kratkom porukom: "Volim te mnogo."
Deca pokazala koliko im znači
Njihov sin Kruz Bekam podelio je staru fotografiju iz detinjstva uz poruku: "Srećan rođendan, volim te. Inspirišeš me svaki dan."
Sličnu poruku uputio je i Romeo Bekam, koji je majci poželeo najlepši dan.
Ćerka Harper Bekam pripremila je posebno iznenađenje – rođendansku večeru i tortu, što je Viktorija podelila s pratiocima.
Rođendan u senci porodičnih napetosti
Proslava dolazi nedugo nakon što se Viktorija prvi put osvrnula na nagađanja o zategnutim odnosima s najstarijim sinom Bruklinom Bekamom.
U nedavnom intervjuu naglasila je kako su ona i Dejvid uvek nastojali da zaštite svoju decu i pruže im ljubav, bez dodatnih komentara o porodičnim nesuglasicama.
