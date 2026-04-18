Sara je uhapšena zbog trgovine drogom i pranje novca: Misica pala u akciji "Luksuz"
Brazilske vlasti uhapsile su influenserku i kraljicu lepote Saru Monteiro u okviru istrage o trgovini drogom i pranju novca. Prema pisanju medija G1 Globo, koji se poziva na Integrisanu radnu grupu za borbu protiv organizovanog kriminala (FICCO), vlasnica titule Miss Universe Uberlândia 2025 imenovana je kao jedna od glavnih osumnjičenih u operaciji pod nazivom „Luksuz“.
Istraga, koja nosi ovaj simboličan naziv, ispituje šemu trgovine drogom i pranja novca koja je operisala u državama Minas Žerais, Sao Paulo i Mato Groso do Sul.
Monteiro (36), koja na Instagramu ima 108.000 pratilaca, uhapšena je u sredu, 15. aprila, u Sao Paulu, a nadležni organi su izvršili naloge za pretres i zaplenu u njenom stambenom kompleksu, piše People magazin.
Na njenom Instagram profilu, Sara svoj sadržaj opisuje kao spoj „stila života, lepote, fitnes rutine i humora“. Redovno je delila video-snimke sa treninga, fotografije svojih odevnih kombinacija i objave vezane za saradnje sa brendovima lepote i zdravlja. U jednoj objavi iz novembra 2025. godine, napisala je: „Što sam više zahvalna, imam više razloga za zahvalnost! Neverovatno zahvalna. Neverovatno blagoslovena.“