Ruska influenserka i zvezda rijalitija Viktorija Bonja objavila je na Instagramu video koji je postao viralan, prikupivši više od 25 miliona pregleda. U njemu je uputila oštru kritiku predsedniku Vladimiru Putinu, upozorivši ga da se ljudi boje njegove vlasti i poručivši da je rusko društvo poput „napete opruge“ koja bi pod daljim pritiskom mogla da pukne.

Snimka Bonje (46), koja je postala poznata 2006. godine kao učesnica rijalitija Dom-2, snažno je odjeknula u javnosti. U videu dugom gotovo dvadeset minuta, ona je upozorila da situacija u zemlji postaje sve napetija zbog niza nagomilanih problema.

„Ljudi pred vama drhte, boje vas se umetnici, a boje vas se i guverneri. Znate li u čemu je opasnost? U tome što će vas se ljudi uskoro prestati bojati. Situacija je vrlo napeta, poput opruge koja će jednog dana nezaustavljivo puknuti“, poručila je Bonja.

Influenserka, koju prati više od 13 miliona ljudi, nabrojala je probleme na koje se mnogi ruski zvaničnici ne usuđuju da upozore zbog straha od Kremlja.

Reakcije javnosti i političkih analitičara

Iako je Bonja istakla da građani veruju da više ne žive u slobodnoj zemlji, zanimljivo je da se nije osvrnula na rat u Ukrajini. To je navelo neke analitičare na sumnju da je reč o dogovorenoj akciji sa Kremljom, dok je portparol Dmitrij Peskov izjavio da su vlasti svesne problema i da rade na njima.

Politički analitičar Andrej Kolesnikov izjavio je za Guardian da objava influenserke, koja inače živi u Monaku, odražava stvarno nezadovoljstvo.

Nakon što je snimak postao viralan, Viktorija se oglasila još dvaput. Odbila je intervjue za svetske medije, a u poslednjoj objavi je, vidno potresena i u suzama, poručila:

„Dragi moji, ne znam kako će ovo završiti za mene, ali želim reći da će vredeti. Izdala bih svoj ruski duh kada ne bih glasno rekla ono što osećam.“

(Kurir.rs/Index)