Džastin Teru je sada tata! Njegova supruga Nikol Brajdon Blum (32) otkrila je na Instagramu u subotu, 18. aprila, da su ona i Teru (54) dočekali svoje prvo zajedničko dete, dečaka čije ime još uvek nije objavljeno.

Vesti je objavila uz crno-belu fotografiju na kojoj Teru privija sina na grudi dok novorođenče spava. Beba je na snimku nosila svetli bodi ispod ćebenceta. „Stigao je, toliko smo zaljubljeni“, napisala je Blum u opisu fotografije.

Džastin Teru Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Ova objava stiže oko dva meseca nakon što je par organizovao proslavu povodom dolaska bebe (baby shower) u restoranu u Njujorku. Izvor je za magazin PEOPLE tada izjavio da je to bila „intimna proslava“ koja je bila savršena za buduće roditelje. „Umesto tradicionalne proslave, okupili su se u užem krugu. Bilo je savršeno“, rekao je insajder. „Nikol je izgledala zanosno. Oboje su delovali veoma srećno. Gosti su uživali u koktelima i malim zalogajima.“

Podsećamo, vest o trudnoći potvrđena je u ponedeljak, 8. decembra, nakon što se zvezda serije Paradise pojavila na crvenom tepihu na premijeri druge sezone serije Fallout. Blum je tada nosila svetlucavu braon haljinu i fotografisana je kako ponosno pokazuje trudnički stomak. Ovo je prvo dete za oba glumca, koji su svoju vezu krunisali brakom nakon višegodišnje romanse.

Ne propustitePop kulturaBivši muž Dženifer Aniston čeka dete sa koleginicom: Nakon venčanja stiže i prinova
Dženifer Aniston
Pop kulturaOženio se bivši muž Dženifer Aniston: Tajno venčanje organizovao na plaži, sve je podređeno mladi, a tu je i specijalni gost
Pop kulturaOgromni dijamantski prsten zaslepeo je sve na 81. filmskom festivalu u Veneciji: Šuška se da će slavni glumac ponovo pred oltar
profimedia0902807497.jpg
Pop kulturaDŽENIFER ANISTON PROGANJA BIVŠEG MUŽA? Glumica spremna na sve, postala potpuno OPSEDNUTA!
profimedia0307407697.jpg

Dženifer Aniston o umivanju ledom Izvor: Instagram/jen.aniston2020