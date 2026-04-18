Džastin Teru je sada tata! Njegova supruga Nikol Brajdon Blum (32) otkrila je na Instagramu u subotu, 18. aprila, da su ona i Teru (54) dočekali svoje prvo zajedničko dete, dečaka čije ime još uvek nije objavljeno.

Vesti je objavila uz crno-belu fotografiju na kojoj Teru privija sina na grudi dok novorođenče spava. Beba je na snimku nosila svetli bodi ispod ćebenceta. „Stigao je, toliko smo zaljubljeni“, napisala je Blum u opisu fotografije.

Ova objava stiže oko dva meseca nakon što je par organizovao proslavu povodom dolaska bebe (baby shower) u restoranu u Njujorku. Izvor je za magazin PEOPLE tada izjavio da je to bila „intimna proslava“ koja je bila savršena za buduće roditelje. „Umesto tradicionalne proslave, okupili su se u užem krugu. Bilo je savršeno“, rekao je insajder. „Nikol je izgledala zanosno. Oboje su delovali veoma srećno. Gosti su uživali u koktelima i malim zalogajima.“

Podsećamo, vest o trudnoći potvrđena je u ponedeljak, 8. decembra, nakon što se zvezda serije Paradise pojavila na crvenom tepihu na premijeri druge sezone serije Fallout. Blum je tada nosila svetlucavu braon haljinu i fotografisana je kako ponosno pokazuje trudnički stomak. Ovo je prvo dete za oba glumca, koji su svoju vezu krunisali brakom nakon višegodišnje romanse.