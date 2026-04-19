Šarliz Teron je u novom intervjuu iskreno progovorila o traumatičnoj noći iz svoje 15. godine, kada je njena majka Gerda Maricu samoodbrani usmrtila njenog oca alkoholičara. Istakla je kako je više ne proganjaju sećanja na taj događaj, te da je važno deliti takva iskustva.

"Mislim da o ovim stvarima treba razgovarati jer se tako drugi ljudi ne osećaju usamljeno. Nikada nisam čula za sličnu priču. Kad se to nama dogodilo, mislila sam da smo jedini na svetu. Te stvari me više ne proganjaju", izjavila je za The New York Times, prenosi EW.

Incident koji je prethodio pucnjavi

Teron je detaljno opisala događaje koji su doveli do pucnjave. Prisetila se kako su ona i majka svratile do kuće njenog strica nakon odlaska u bioskop, gde je nenamerno uvredila pijanog oca jer ga nije pozdravila pri dolasku.

"Mnogo mi se piškilo pa sam utrčala u kuću do toaleta, a on je to shvatio kao nepristojnost jer se nisam zaustavila i pozdravila sve", ispričala je. "U Južnoj Africi je to velika stvar, ta vrsta poštovanja koju morate da iskazujete starijima. A on je bio u stanju u kom je jednostavno izgubio kontrolu. Pitao je:'Zašto se nisi zaustavila? Što ti umišljaš?'"

"Nameravao je da nas ubije"

Nakon povratka kući, Teron je zamolila majku da je zaštiti od sukoba s ocem. "Znala sam da je ljut na mene, pa sam joj rekla: 'Kad napokon odluči da se vrati kući, molim te, reci mu da spavam'. Otišla sam u sobu, ugasila svetla i bila sam uplašena", prisjetila se.

"Prozor mi je gledao na prilaz i po načinu na koji je vozio mogla sam da procenim nivo ljutnje, frustracije ili besa. Način na koji je te noći ušao na imanje - ne mogu to da vam opišem. Jednostavno sam znala da će se dogoditi nešto loše."

Zvezda filma "Pobesneli Maks: Auto-put besa" ispričala je kako je njen otac, zajedno sa svojim bratom, provalio u kuću. Upotrebio je vatreno oružje kako bi prošao kroz sigurnosna vrata.

"Propucao je čelična vrata kako bi ušao, jasno dajući do znanja da će nas ubiti", prisetila se Teron. "Znali smo da misli ozbiljno. Dok je provaljivao kroz prva vrata, moja je majka otrčala do sefa po svoj pištolj. Ušla je u moju spavaću sobu. Nas dve smo telima držale vrata jer nisu imala bravu."

Teron je rekla da je njen otac ispalio više hitaca prema njoj i majci. "Jednostavno se odmakao i počeo da puca kroz vrata. I ovo je luda stvar: nijedan metak nas nije pogodio", rekla je. "Poruka je bila vrlo jasna: 'Ubiću vas večeras. Mislite da ne mogu da prođem kroz ova vrata? Gledajte me. Idem do sefa po sačmaricu.'"

Život nakon tragedije

Glumica je ispričala kako je njena majka potom ustrelila i njenog strica i oca. "Otišao je do sefa, a majka je otvorila vrata dok je brat još stajao tamo. Brat je potrčao niz hodnik, a ona je ispalila jedan metak koji se odbio sedam puta i pogodio ga u ruku. To su stvari koje ne možete da objasnite. Zatim je pratila mog oca, koji je tada otvarao sef da uzme još oružja, i ustrelila ga je."

Dodala je kako njena majka nakon očeve smrti nije htela da razgovara o incidentu. "Odmah se pribrala", prisetila se. "Sledećeg jutra poslala me u školu. Samo je rekla: 'Idemo dalje'. To nije nužno najzdraviji pristup, ali za nas je funkcionisao."

"Želela je da to zaboravim. Nije htela da se time opterećujem. Nismo imali terapeute u blizini, pa je u njenoj glavi najbolja terapija bila: 'Moramo da nastavimo dalje'."

Na kraju je istakla kako je veza s majkom nakon te kobne noći ojačala. "To je zaista promenilo naš odnos", rekla je. "Uvek smo bile vrlo bliske. Osećale smo se kao tim. Ali ta noć je to promenila jer sam, kad sam se oporavila od šoka, shvatila da mi je spasila život. A to je velika stvar."

Šarliz Teron ćemo uskoro gledati u trileru o preživljavanju "Apex", koji na Netflix stiže 24. aprila. Ranije ove nedelje na CinemaConu objavljeno je i da će glumiti nimfu Kalipso u nadolazećem filmu "Odiseja" Kristofera Nolana.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Poznata glumica progovorila o detaljima zlostavljanja