Slušaj vest

Priča počinje 1970-ih kada je, kao osamnaestogodišnji mladić, slučajno uhvatio pogled kraljice Elizabete.

"Uvek nam je bilo strogo rečeno da nikada ne gledamo kraljicu u oči. Ali tog dana nisam mogao da skinem pogled sa nje. I nasmejao sam se. To je bila moja velika greška," priseća se Barel.

Umesto kazne, usledilo je iznenađenje. Elizabeta je kasnije rekla: "Oh, u redu je. Samo što mi se niko nikada ne smeje." Taj trenutak bio je početak njihove posebne povezanosti. Ubrzo ga je primetila kada je tražila paža za dvorske dužnosti i Barel je postao čovek od njenog poverenja narednih jedanaest godina što je garantovalo da će znati sve tajne britanske kraljevske porodice.

Pol Barel, nekadašnji batler kraljice Elizabete II Foto: Printscreen/Tviter

Ljubavna priča koja je trajala sedam decenija

Nakon smrti kraljice 8. septembra 2022. godine, Barel je imao priliku da joj se poslednji put zahvali u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru. "Stajao sam pred crnim mermernim pločama na kojima piše 'Džordž VI, Elizabeta, Elizabeta II, Filip' i kroz suze joj rekao: 'Hvala za sve što si uradila za mene. Čuvala si me kad sam bio premlad da čuvam sebe.'"

On je podsetio i na gest njene sestre: princeza Margareta, kremirana je 2002. kako bi ostavila prostor da Elizabeta počiva rame uz rame sa svojim suprugom, princom Filipom.

Kraljica Elizabeta i princ Filip Foto: EPA

Barel u knjizi otkriva i mnoge intimne detalje odnosa kraljice i princa Filipa. "On joj je bio srodna duša, čuvar na kapiji. U pismima joj se obraćao kao 'slatkice', 'kupusuću' ili 'karfioliću' (u francuskom jeziku se reči za karfiol i kupus često koriste kao tepalice, odnosno nadimci koji treba da zvuče nežno, ali i simpatično, prim. nov.)"

Nakon njegove smrti, kraljica nije želela da telo prenesu odmah u kapelu: "Želim da ostane blizu mene," govorila je. Svake večeri silazila je hodnikom dvorca kako bi se oprostila od njega.

Samo nekoliko meseci kasnije, tokom leta 2021, dijagnostikovan joj je rak. Vest je držala u strogoj tajnosti, čak i od porodice. Tražila je samo jedno: da je doktori "održe u životu" do Platinastog jubileja. Odrekla se omiljenih džin-tonika i martinija, a pila je sok od jabuke i paradajz sok nedeljom, kao malu nagradu.

Kraljica Elizabeta II Foto: Profimedia

Smrt u Balmoralu

Elizabeta je poslednje dane provela u svom omiljenom domu, u Balmoralu, gde je i preminula. Njena porodica je dolazila da je vidi, ali trenutak dolaska princa Harija obeležio je ledeni prijem. Dok su princ Vilijam, princ Edvard sa suprugom Sofi i princ Endru stigli zajedno privatnim avionom, Hari je ostao po strani.

"Bio je hladno dočekan. Balmoral je bio ledeni breg," piše Barel.

Članovi porodice nisu želeli prisustvo njegove supruge, Megan Markl, smatrajući da je ovo trenutak za krvnu porodicu. Čak ni princeza Ketrin tog dana nije pošla sa mužem već je ostala da preuzme decu iz škole, još jedna poruka da su vrata zatvorena.

Barel dodaje: "Hari je imao svako pravo da bude tamo, ali atmosfera je bila arktička. Njegova baka ga je volela i želela da ostane deo porodice, ali bez nje više nije imao zaštitu."

Sahrana kraljice Elizabete II Foto: AP/Vadim Ghirda

Budućnost kraljevske porodice

Prema Barelovim rečima, smrt kraljice posebno je teško pala princu Endruu, koji je decenijama zavisio od majčine podrške. "Sada mu budućnost izgleda sumorno. Vilijam ga vidi kao teret."

Kada se govori o budućnosti monarhije, Barel zaključuje: "Elizabeta II biće upamćena kao poslednja od velikih monarha. Vilijam će morati da skine veo ceremonije i postane kralj naroda, inspirisan svojom majkom Dajanom. Nadam se da ću dočekati da viknem 'Živeo kralj Vilijam V!'."

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kraljica Elizabeta II i princeza Dajana: