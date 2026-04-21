Dugogodišnja verzija upoznavanja Melanije i Donalda Trampa dovedena je u pitanje nakon tvrdnji bivše prijateljice da je sve bilo "deo unapred osmišljenog plana".

Godinama se priča o tome kako su se Melanija Tramp i Donald Tramp upoznali činila jednostavnom i gotovo filmskom - susret na njujorškoj zabavi koji je promenio sve. Međutim, sada se pojavljuje verzija koja tu priču dovodi u pitanje. Dolazi od Amande Ungaro, bivše manekenke koja tvrdi da je godinama bila deo društvenog kruga oko Trampovih, a koja sada iznosi drugačiju sliku odnosa koji su oblikovali jedan od najpoznatijih političkih parova.

"To nije istina"

Ungaro tvrdi da je ključnu ulogu u upoznavanju odigrao Paolo Zampoli, dugogodišnji poslovni partner Donalda Trampa i čovek koji je, kako kaže, kontrolisao dolazak modela u SAD. "Paolo je stvorio lažnu priču da je on upoznao Melaniju i Trampa - i svi znaju da to nije istina", tvrdi Ungaro.

Ujedno opisuje i kako je lično upoznala Melaniju: "Predstavio me Paolo, u vreme kada smo već bili u vezi - tako sam je upoznala", navodi, sugerišući da je Zampoli imao ključnu ulogu u povezivanju ljudi u tom krugu.

U svojim tvrdnjama ide i korak dalje, sugerišući da odnosi u tom krugu nisu bili spontani. "Sve je delovalo kao unapred isplaniran projekat", kaže, dodajući: "Sve što se danas događa bilo je deo tog originalnog plana." U tom kontekstu tvrdi i da je Zampoli nastojao da izgradi sopstveni uticaj kroz takve odnose: "Uvek je želeo da bude u centru svega i da kontroliše ko će kome da pristupi."

Intimnost kao strategija

Ungaro opisuje i kako su se gradili odnosi unutar tog kruga, tvrdeći da ništa nije bilo prepušteno slučaju. "Uvek smo bili pozivani - praznici, privatne večere, čak i događaji u Beloj kući. To nije bilo opciono", kaže. Dodaje i kako je, prema njenom viđenju, bliskost bila sredstvo: "Što je veća intimnost, to je veća kontrola. To je bila njegova strategija."

Ungaro tvrdi da je već tada bilo poznato da Zampoli ima značajnu ulogu u organizovanju dolazaka modela u SAD i sređivanju njihovog statusa. "Svi su znali da je on osoba koja sređuje vize modelima", tvrdi, dodajući: "Omogućavao im je da rade i zarađuju i kada to nije bilo legalno."

Istovremeno, i Melanija Tramp i Paolo Zampoli ranije su negirali bilo kakve nepravilnosti ili skrivena značenja iza njihovih odnosa.

"Ne zna šta sve znam"

Zvanična verzija o upoznavanju Melanije i Donalda Trampa godinama je ostajala nepromenjena, ali nove tvrdnje dolaze u trenutku kada se ponovo otvaraju pitanja o ljudima i odnosima iz tog perioda. Ungaro, koja tvrdi da je bila deo tog kruga, sada pokušava da ponudi drugačiji pogled - iako za svoje navode ne iznosi konkretne dokaze.

"Ne zna šta sve znam", poručuje, ostavljajući otvoren prostor za dalje tvrdnje koje bi, kako sugeriše, mogle dodatno da uzdrmaju već dobro poznatu priču.

(Kurir.rs/ Tportal)

