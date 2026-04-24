Melanija Tramp prisustvovala je juče godišnjem ručku prve dame, u hotelu Washington Hilton. Ovaj događaj organizovan je 113. put u istoriji.

Prva dama SAD rešila je da svoj drugi mandat na toj funkciji obeleži klasičnom elegancijom, strogo kontrolisanim modnim izdanjima sa ciljem da ne napravi bilo kakvu grešku.

Melanija Tramp se vešto oblačila i tokom prvog mandata svog supruga Donalda Trampa, od 2017. do 2021. godine. Međutim, sada to čini još bolje nalik besprekornosti u odevanju Kejt Midlton.

Melanija Tramp Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Pred inauguraciju Trampa, u januaru 2025. godine, izjavila je da je sada spremnija za funkciju prve dame, nego 2017. što je i razumljivo, ali i da ima plan da ispiše istoriju još efektnije nego što je to ranije činila.

To iskustvo i ta odlučnost sa dobro pripremljenim planom vidi se i po njenom stilu odevanja. Melanija Tramp koju prate porodični skandali, bila je na visini modnog zadatka juče u Vašingtonu. Nosila je oštro krojen sako u boji slonovače, ukrađen tankim crnim kaišem koji je odigrao veliku ulogu pa je ulepšao odevnu kombinaciju... jer i detalji čine stil.

Prva dama Amerike ima svoju omiljenu kombinaciju boja: crno - beli spoj, koji je nosila i na inauguracijonom balu pa nedavno prilikom susreta sa holandskom kraljicom Maksimom, a onda i juče.

Melanija Tramp i Uša Vens Foto: Aaron Schwartz / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Frizura i šminka bile su besprekorne, u pravom smislu te reči. Uz nju je bila druga dama SAD Uša Vens koja je odabrala skroz drugačiji stil - haljinu šarenog desena i na svoj način ostavila dobar modni utisak.

